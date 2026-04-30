Berrino interviene sulle scritte contro gli Alpini a Genova: “Clima avvelenato attorno all’Adunata nazionale”

"Le forti critiche e finanche gli insulti di appartenenti ad Avs e ad altre organizzazioni di sinistra contro gli Alpini e l’Adunata nazionale di Genova del 9 e 10 maggio hanno creato un pessimo clima attorno ad una manifestazione dal forte spirito popolare. Non stupisce, allora, la comparsa in centro storico di scritte offensive nei confronti degli Alpini e dei militari: 'Remigriamo gli alpini', 'Alpini e militari molestatori seriali', 'Attenzione, Alpini molestatori in città'. Frasi senza senso, fuori dal contesto storico e culturale, finalizzate solo ad offendere uomini e donne che servono e hanno servito la Patria e che sono pronti ad intervenire ogni volta che la popolazione italiana ne ha necessità. Solidarietà agli Alpini di oggi e di ieri. Mi auguro che il sindaco di Genova sappia condannare fermamente questi atti vili, certo che Genova saprà accogliere nel miglior modo l’Adunata Nazionale degli Alpini".

Così in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia.