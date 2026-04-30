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Politica | 30 aprile 2026, 13:25

Sanremo, Gioventù Nazionale annuncia una commemorazione in via Sergio Ramelli nel 51° anniversario della morte del giovane milanese

Il movimento giovanile organizza un momento di memoria e riflessione dedicato alla figura di Ramelli

Si terrà questa sera a Sanremo, in via Sergio Ramelli, una commemorazione organizzata da Gioventù Nazionale nel 51° anniversario dell’uccisione di Sergio Ramelli, il giovane milanese la cui vicenda continua a rappresentare un riferimento simbolico per il movimento.

L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, sarà un momento di raccoglimento e memoria, pensato per ricordare una vita spezzata troppo presto e riflettere sul significato che la sua storia riveste ancora oggi all’interno del loro percorso politico e identitario.

Gioventù Nazionale precisa inoltre che si tratta di un evento promosso esclusivamente dal movimento giovanile.

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