ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 30 aprile 2026, 15:45

Obiettivo Bordighera: "Borghetto San Nicolò e le Due Strade meritano la stessa attenzione del centro"

Rifacimento dei marciapiedi, sistemazione dei carruggi, maggiori parcheggi, marciapiede pedonale in via Pasteur, sistemazione della pavimentazione dei carruggi e riqualificazione del vecchio lavatoio: le proposte della lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino

Obiettivo Bordighera: &quot;Borghetto San Nicolò e le Due Strade meritano la stessa attenzione del centro&quot;

Rifacimento dei marciapiedi, sistemazione dei carruggi, maggiori parcheggi, marciapiede pedonale lungo via Pasteur, sistemazione della pavimentazione dei carruggi e riqualificazione del vecchio lavatoio per trasformarlo in attrazione culturale sono le proposte di Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, per Borghetto San Nicolò e la località Due Strade.

"La frazione Borghetto San Nicolò e il quartiere delle Due Strade sono una parte fondamentale di Bordighera, una comunità che ha identità propria, che merita la stessa attenzione del centro" - spiega il gruppo civico - "Obiettivo Bordighera non dimentica nessuna frazione. Borghetto San Nicolò è una delle aree più vive di Bordighera. Qui hanno sede la scuola 'Maria Primina' e vi sono servizi di prossimità ma ha necessità concrete che attendono risposta da troppo tempo: via Pasteur è priva di un marciapiede che consenta di camminare in sicurezza fino alla scuola, i carruggi del borgo storico presentano una pavimentazione incompiuta, i parcheggi sono insufficienti. Vogliamo realizzare il marciapiede nel tratto tra via Mameli e via Giambranca, già approvato in linea tecnica. Un intervento che garantisce sicurezza ai bambini che vanno a scuola a piedi e agli abitanti di tutta la zona".

"E' necessario anche completare il rinnovo della pavimentazione dei carruggi, come già fatto per via San Nicolò, in modo da rendere il borgo maggiormente attrattivo per nuove attività commerciali e turisti. Anche risanare il vecchio lavatoio è importante così come ristrutturare l’antico lavatoio dei muli situato in via Fontana, strutture che raccontano la storia agricola della zona e possono diventare un’attrazione culturale per i visitatori dell’entroterra" - sottolinea Obiettivo Bordighera - "Dobbiamo anche aumentare il numero dei parcheggi regolamentando meglio lo stazionamento attuale e valutando l’acquisizione di ulteriori terreni da destinare a posti auto. Sicuramente vanno migliorate le condizioni di accesso pedonale al locale cimitero".

"Sono pronto a incentivare anche a Borghetto San Nicolò lo sviluppo di attività ricettive e commerciali, agevolando pure l’apertura di temporary shop nei locali rimasti vuoti. Mi sono ricandidato per completare i progetti già iniziati" – dice Giovanni Allavena, ex assessore di Bordighera – "Voglio ultimare la riqualificazione della passeggiata, la prosecuzione della pista ciclabile e il campo sportivo alle Due Strade e far realizzare finalmente il parcheggio interrato in piazza Garibaldi".

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Elisa Colli

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