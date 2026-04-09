Elezioni amministrative 2026, squadra e programma elettorale: Obiettivo Bordighera si presenta alla città (Foto)

Obiettivo Bordighera si presenta alla città. Il 10 aprile, dalle 18 alle 20, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino illustrerà ufficialmente nella cornice del San Marco Beach, luogo simbolo del legame tra la città e il suo mare, la squadra e i punti cardine del programma elettorale.

Dopo l’inaugurazione dell’info point, avvenuta lo scorso 7 marzo, e settimane di lavoro per costruire un programma fatto di sostanza, Obiettivo Bordighera compie un passo decisivo verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. “Siamo pronti a mostrare il motore di questo progetto” – dichiara Davide Sattanino – “L'appuntamento rappresenta un momento fondamentale di confronto diretto tra i cittadini e i componenti della lista, un gruppo eterogeneo composto da professionisti, esponenti della società civile e giovani determinati a portare un cambiamento concreto, mettendo a disposizione della comunità visione, metodo e amore per il territorio".

Il candidato sindaco Davide Sattanino presenterà, dunque, la squadra: "Nasce da un equilibrio ragionato. Si tratta di un gruppo solido composto da volti nuovi, pronti a portare energia e visione innovativa, affiancati dalla competenza di chi ha già amministrato con risultati concreti. Una lista orgogliosamente indipendente, nata per superare le vecchie logiche di partito e mettere al centro un unico obiettivo: il futuro brillante della città".

Al centro dell'incontro anche la visione di una Bordighera 'Oasi senza stagioni'. "Un piano strategico che spazia dalla cura del territorio alla pianificazione urbanistica moderna (dove il verde guida il recupero), fino a un rilancio turistico, culturale e commerciale capace di generare valore 365 giorni l'anno. Il futuro di Bordighera è nel turismo: valorizzare mare, verde, territorio e cultura significa creare lavoro e innalzare la qualità della vita" - illustra Sattanino - "I punti chiave dell’evento saranno, dunque, la squadra con la presentazione dei 16 candidati al Consiglio comunale e le priorità del programma elettorale con focus su turismo, decoro urbano, rilancio economico, giovani e servizi al cittadino. L’evento si concluderà con un aperitivo a buffet, un’occasione informale per proseguire il confronto con i candidati e approfondire i punti del programma".