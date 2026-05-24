Regione Liguria rilancia il Patto per il Lavoro nel Turismo 2026: 6 milioni per nuove assunzioni e occupazione stabile

Una grande opportunità per le imprese del territorio, un sostegno concreto all’occupazione stabile e un’occasione importante per programmare la stagione turistica con maggiore serenità. Regione Liguria rilancia il Patto per il Lavoro nel Turismo 2026, mettendo a disposizione 6 milioni di euro per incentivare le assunzioni nelle imprese del comparto turistico e della somministrazione.

Le domande potranno essere presentate attraverso il sistema “Bandi Online” di FILSE a partire dal 25 maggio 2026 e fino al 30 giugno 2026. Già dal 15 maggio la procedura sarà consultabile in modalità offline sul sito di FILSE, permettendo alle imprese di preparare in anticipo tutta la documentazione necessaria.

Un aiuto concreto alle imprese che investono nel lavoro di qualità

Il bando rappresenta uno strumento molto importante per il tessuto economico ligure, in particolare per quelle attività che, nonostante le difficoltà del momento, continuano a investire sul personale e sulla qualità dei servizi offerti.

L’obiettivo della misura è chiaro: premiare le aziende che scelgono contratti più stabili e duraturi, sostenendo concretamente l’occupazione e valorizzando le imprese virtuose.

Il contributo può arrivare fino a:

8.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato;

per ogni assunzione a tempo indeterminato; 3.000 euro per contratti a tempo determinato di almeno 8 mesi;

per contratti a tempo determinato di almeno 8 mesi; 2.500 euro per alcune tipologie di assunzioni negli stabilimenti balneari.

Una misura che interessa da vicino moltissime realtà economiche della provincia di Imperia: alberghi, B&B, campeggi, agriturismi, ristoranti, bar, gelaterie, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio, organizzatori di eventi e molte altre attività collegate al turismo e all’accoglienza.

Chi può beneficiare del bando

1. Strutture ricettive, turismo ed eventi

Rientrano in questa categoria:

hotel e alberghi;

bed & breakfast;

campeggi e villaggi turistici;

agriturismi;

case vacanza;

marina resort;

agenzie di viaggio e tour operator;

organizzatori di eventi, congressi e fiere;

catering e banqueting.

Incentivi previsti

3.000 euro per contratti a tempo determinato o in somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi;

per contratti a tempo determinato o in somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi; 8.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato.

2. Stabilimenti balneari

Per le imprese balneari sono previsti contributi per:

contratti a tempo determinato di almeno 7 mesi;

oppure contratti a tempo indeterminato;

con impegno minimo di 28 ore settimanali.

Incentivi previsti

2.500 euro per contratti a tempo determinato;

per contratti a tempo determinato; 8.000 euro per contratti a tempo indeterminato.

3. Ristorazione, bar e pubblici esercizi

Coinvolti:

ristoranti;

bar e caffetterie;

gelaterie;

pasticcerie;

cocktail bar;

attività di somministrazione bevande.

Per queste attività il bonus è previsto esclusivamente per assunzioni a tempo indeterminato:

8.000 euro per ogni nuova assunzione stabile;

per ogni nuova assunzione stabile; anche part-time, purché con almeno 28 ore settimanali;

con incremento occupazionale netto.

Le novità più interessanti del 2026

L’edizione 2026 introduce importanti elementi di premialità destinati alle imprese che dimostrano maggiore attenzione alla qualità del lavoro e all’inclusione sociale.

È infatti previsto un incremento del 15% del contributo nei seguenti casi:

aziende con accordi sindacali territoriali o aziendali;

assunzione di lavoratori con disabilità;

assunzione di beneficiari del programma GOL;

assunzione di persone inserite nel Supporto Formazione e Lavoro;

imprese titolari di marchi di qualità regionali riconosciuti.

Un aspetto molto importante riguarda inoltre la corsia preferenziale per i contratti a tempo indeterminato: le domande relative alle assunzioni stabili verranno infatti istruite prioritariamente in ordine cronologico di presentazione.

CNA Imperia: vicina alle imprese, ogni giorno

In un momento storico in cui le imprese devono affrontare costi crescenti, difficoltà nel reperimento del personale e una normativa sempre più complessa, strumenti come il Patto per il Lavoro nel Turismo rappresentano un aiuto concreto e strategico per il comparto.

Per questo motivo CNA Imperia invita tutte le attività interessate a informarsi tempestivamente e a valutare attentamente le opportunità offerte dal bando.

“Questi strumenti possono rappresentare una leva molto importante per le imprese del nostro territorio – dichiara il Direttore di CNA Imperia Luciano Vazzano – soprattutto per quelle realtà che ogni giorno investono nel lavoro, nella qualità dei servizi e nella valorizzazione delle persone. Oggi più che mai gli imprenditori hanno bisogno di punti di riferimento seri, presenti e preparati. CNA Imperia continua a lavorare al fianco delle aziende non solo per informarle sulle opportunità disponibili, ma anche per accompagnarle concretamente nella gestione delle pratiche, nell’accesso ai contributi e nello sviluppo delle proprie attività. Essere vicini alle imprese significa dare risposte rapide, competenze e assistenza reale in un periodo in cui nessuna azienda può permettersi di perdere occasioni importanti come questa”.

Perché affidarsi a CNA Imperia

Molte imprese rischiano di non accedere ai contributi semplicemente per errori formali, mancanza di informazioni aggiornate o difficoltà nella preparazione delle pratiche.

CNA Imperia mette a disposizione delle aziende:

consulenza dedicata sui requisiti del bando;

verifica preventiva delle assunzioni ammissibili;

assistenza nella predisposizione della domanda;

supporto tecnico e amministrativo;

consulenza su credito, incentivi e finanziamenti;

assistenza continuativa a 360° per le imprese.

Una presenza concreta sul territorio che ogni giorno affianca artigiani, commercianti, pubblici esercizi e imprese del turismo nelle scelte strategiche e operative.

Contatta CNA Imperia

L’Ufficio Credito e Bandi di CNA Imperia è a disposizione per fornire tutte le informazioni, verificare i requisiti e assistere le imprese nella presentazione della domanda.

CNA IMPERIA – Ufficio Credito e Bandi

Tel. 0184 500309

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