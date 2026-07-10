Bussana di Sanremo, la Festa dell’Unità conclude l'edizione con due eventi sulla pace

Sabato 11 e domenica 12, alle ore 18,30, la Festa Provinciale dell'Unità del PD, in Piazza Chiappe a Bussana di Sanremo, allarga gli orizzonti e si proietta in ambito internazionale proponendo alla cittadinanza due eventi che rimandano a un tema che interroga tutti, a prescindere dalla propria appartenenza politica, il tema della Pace.

Nella penultima serata di questo importante appuntamento proposto dal PD sanremese e provinciale, nell'evento “La “Strada” per la Pace” sarà ospite l’eurodeputata del Partito Democratico Cecilia Strada, introdotta da Francesco Fangati del PD di Sanremo.

In un momento, tra i più delicati e complessi che il nostro mondo abbia mai conosciuto negli ultimi ottant’anni, è necessario tracciare una strada che vada oltre la facile dialettica “armata” che sembra essersi impossessata di ciascuno, dalle istituzioni, ai media, ai rapporti personali.

L’eurodeputata Cecilia Maria Strada, il cui cognome riporta tutti ad un grande lavoro per la costruzione della Pace nel mondo, oltre ogni conflitto e ogni steccato e all’attività legata all’ONG Emergency, sosstiene da sempre una modifica dei rapporti internazionali e il bisogno di legare la rete dei rapporti commerciali con il rispetto dei diritti umani.

Nella stessa serata un secondo importante contributo arriverà dal Dottor Roberto Ravera, psicologo e Direttore della Struttura complessa di Psicologia dell’Asl 1 Imperiese, fondatore dell’Associazione FHM onlus che in Sierra Leone da 15 anni promuove un progetto di assistenza psicosociale per minori. Tra le varie azioni svolte, la costituzione della Secondary School nel nord est del Paese, la collaborazione con la Sierra Leone Autistic Society per la formazione del personale socio-sanitario e degli educatori nell’ambito delle metodologie di diagnosi e cura dell’autismo, la realizzazione di case per la comunità per ex detenuti adolescenti.

Come sempre, dopo il momento di riflessione la serata proseguirà all’insegna della convivialità con la replica dello speciale “pesce spada”, ottimo cibo e ballo liscio con l’Orchestra Laura Fiori.

La kermesse politica, si concluderà domenica 12 luglio con l’evento “Flotilla, un Ponte tra Europa e Palestina - Un confronto sulla missione della Flotilla, la crisi umanitaria a Gaza e il ruolo dell’Europa”. Anche questo, un grande tema di riflessione di strettissima attualità, che ha interpellato e continua ad interpellare ciascuno di noi, se pur scomparso negli ultimi tempi dalle prime pagine dei nostri media. Vedrà la partecipazione di Brando Benifei, Eurodeputato ligure del PD, Paolo Romano, Consigliere Regionale del PD Lombardia, Mattia Ciappi, responsabile Europa giovani Democratici Nazionale, Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Enrico Ioculano, Consigliere Regionale PD Liguria, Eleonora Lintas, Segretaria GD Liguria.

L’ultima parola all’aspetto culinario, buon cibo locale affiancato dallo “speciale trippa” e alla musica con ballo liscio e latinoamericano con “Mariella Group”.



