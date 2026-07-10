Ventimiglia, aperta la scalinata del parcheggio di Corso Genova

Importanti novità a Ventimiglia per quanto riguarda la viabilità e la sosta. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di miglioramento della viabilità pedonale lungo Corso Genova, sul lato nord. I lavori interesseranno in particolare la zona in corrispondenza delle attività commerciali e la scalinata di accesso al nuovo parcheggio e al centro città, che è stata aperta nei giorni scorsi al transito dei pedoni.

L’intervento consentirà di rendere decisamente più sicuro e agevole il passaggio delle persone dirette verso la nuova area di sosta di Corso Genova, eliminando una storica criticità presente lungo il percorso. Per consentire la realizzazione del nuovo marciapiede si renderà necessario eliminare alcuni stalli di sosta per le autovetture attualmente presenti lungo la strada. Al loro posto verranno comunque creati nuovi posteggi riservati ai ciclomotori, una scelta strategica finalizzata a garantire standard più elevati di sicurezza e accessibilità.

Soddisfazione è stata espressa dal Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, il dottor Marco Agosta, che ha sottolineato come con questo intervento l'amministrazione continui a investire sulla sicurezza dei pedoni e sulla qualità degli spazi pubblici. Il nuovo parcheggio di Corso Genova, secondo l'assessore, rappresenta un'opera fondamentale per Ventimiglia e, proprio per questo motivo, deve essere accompagnato da collegamenti che siano funzionali e sicuri verso il centro cittadino.

La scelta della giunta è stata quella di privilegiare la tutela delle persone, realizzando un percorso pedonale di collegamento con quello già esistente che consentirà a residenti e visitatori di raggiungere il parcheggio e la fermata del trasporto pubblico in totale sicurezza. Inoltre, grazie al lavoro degli uffici che si sono prodigati per la stesura del progetto, l'intervento permetterà di riqualificare una delle vie principali della città, migliorandone anche il decoro e l'impatto visivo attraverso l’installazione di un nuovo arredo urbano, in linea con quello già posizionato nel resto del territorio comunale.