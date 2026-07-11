Vallecrosia, da lunedì prossimo al via il completamento dei marciapiedi in via Don Bosco Alta: lavori fino alla conclusione

Partiranno lunedì prossimo i lavori per il completamento dei marciapiedi di via Don Bosco Alta a Vallecrosia. Lo rende noto l'Amministrazione comunale, spiegando che l'intervento proseguirà fino al totale completamento delle opere previste. In particolare, i lavori riguarderanno l'ultimazione dei tratti situati davanti al nuovo parcheggio e nella zona dell'Ulivo, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della viabilità pedonale, l'accessibilità e il decoro urbano dell'intera area. Un intervento atteso che consentirà di completare un'opera ritenuta strategica per la frazione alta della città.

L'intervento, secondo quanto evidenziato dal Comune, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riqualificazione urbana avviato dall'Amministrazione. "Con l'avvio della conclusione di questi lavori – dichiara il sindaco Fabio Perri – proseguiamo nel percorso di riqualificazione e messa in sicurezza della nostra città. Il completamento dei marciapiedi di via Don Bosco rappresenta un'opera importante per Vallecrosia, perché garantisce una migliore accessibilità e una maggiore tutela per chi percorre quotidianamente questa strada." Il primo cittadino sottolinea così il valore dell'intervento sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello della fruibilità degli spazi pubblici.

Il progetto guarda anche agli aspetti sociali. "Inoltre – prosegue Perri – restituiremo ai nostri anziani uno spazio definitivo e accogliente proprio nella zona dell'Ulivo, che l'Amministrazione comunale provvederà ad attrezzare con nuovi arredi urbani, creando un luogo di incontro e socializzazione a disposizione della comunità. È un intervento che unisce sicurezza, vivibilità e attenzione alle persone, elementi che continuano a guidare la nostra azione amministrativa." L'area sarà quindi valorizzata con nuove dotazioni di arredo urbano per favorire la permanenza e l'aggregazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale ha infine rivolto un ringraziamento ai residenti della zona per la collaborazione e la comprensione dimostrate in questi mesi, anche alla luce dei ritardi registrati fino ad oggi. Il Comune si scusa inoltre per gli eventuali disagi temporanei che potranno verificarsi durante l'esecuzione dei lavori, assicurando il massimo impegno affinché il cantiere possa concludersi nel più breve tempo possibile e con il minor impatto sulla quotidianità di cittadini e attività presenti nell'area.