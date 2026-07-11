Il liceo Cassini celebra i suoi maturandi: al Teatro del Casinò la consegna dei diplomi (Foto e video)

Cala ufficialmente il sipario sul percorso scolastico dei maturandi del liceo Cassini: per il secondo anno istituto cittadino ha organizzato nel teatro del Casinò la cerimonia della consegna dei diplomi.

Sia i posti a sedere della platea che della galleria erano completamente occupati dai quasi 200 ragazzi (189 per la precisione) che hanno terminato il percorso di studi liceali e dai genitori e parenti, che hanno potuto celebrare in una location unica la fine di un percorso durato cinque anni. Una cerimonia a cui hanno voluto presenziare anche numerosi esponenti delle istituzioni, a ulteriore dimostrazione dell'importanza di un'occasione del genere.

Ad aprire le danze, dopo l'ingresso dei ragazzi, non poteva che essere la dirigente scolastica Mara Ferrero: "Oggi si chiude un capitolo vostro, ma per noi è un piacere avervi accompagnato in questo cammino. Ogni ragazzo che esce dal Cassino per noi è una vittoria".

La preside ha poi voluto fare un ringraziamento al presidente del Cda del Casinò Giuseppe Di Meco, per aver concesso la location: "Per voi oggi finisce il percorso scolastico - afferma Di Meco - ma da oggi vi troverete a confrontarvi con molte cose. Vi voglio dare il benvenuto, perché ormai siete parte viva della società".

E' poi salito sul palco un ex studente del Cassini d'eccezione, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager: "Vedere tanti ragazzi qui oggi è un piacere. Serve avere spirito di squadra in queste cose e da parte dell'amministrazione la volontà di cooperare sarà sempre massima. In bocca al lupo a tutti".

Con lui a portare i saluti anche gli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi: "Godetevi questa estate ragazzi, perché è la più lunga - ha esordito il primo - La maturità apre le porte verso l'università e il mondo del lavoro. Ricordo ancora quando toccò a me, come un momento di grande distacco che portò però anche a responsabilizzazione. Per voi ragazzi la Regione organizza eventi come Orientamenti, che per voi magari non è più necessaria, ma nel percorso è importante. Buona vita e in bocca al lupo".

"Vedere tanti ragazzi presenti vuol dire che la scuola mantiene una forte importanza - aggiunge il secondo - Io voglio ricordare a voi ragazzi di come il confronto coi genitori sia importante, per quei momenti che potrebbero essere più ostici in questa vostra nuova fase. Ora qualcuno di voi entrerà nel mondo del lavoro e qualcun altro inizierà l'Università, sfruttate al meglio i prossimi anni. In bocca al lupo".

Tra i presenti anche il vicesindaco Fulvio Fellegara, il vicecomandante della Polizia Locale Erica Biondi Zoccai e il comandante dei Carabinieri Alessio Zanardo.

Tante presenze d'eccezione per questa giornata, in cui però i protagonisti restano sempre i ragazzi, che hanno potuto dare una chiusura coi fiocchi a un percorso scolastico lungo 13 anni, tra la standing ovation dei presenti. Applausi, sipario.