Neuropsichiatria Infantile, ATSL Area 1 replica alle proteste: "Il trasferimento a Bordighera rientra nella riorganizzazione dei servizi"

Dopo le preoccupazioni espresse dalle famiglie del comprensorio ventimigliese in merito al trasferimento della Neuropsichiatria Infantile da Villa Olga di Ventimiglia al presidio di Bordighera, arriva la risposta ufficiale di ATSL – Area 1, che chiarisce le motivazioni alla base della scelta. L'Azienda sanitaria sottolinea come lo spostamento non rappresenti un semplice cambio di sede, ma rientri in un progetto più ampio di riorganizzazione dei servizi sanitari tra Ventimiglia e Bordighera, finalizzato a migliorare l'integrazione delle attività e la qualità dell'assistenza. Una precisazione che giunge all'indomani del comunicato con cui un gruppo di mamme e cittadini aveva espresso forte contrarietà al trasferimento, ritenendolo penalizzante per il territorio e per le famiglie che usufruiscono quotidianamente del servizio.

Secondo ATSL, il nuovo assetto consentirà di valorizzare le caratteristiche delle diverse strutture presenti sul territorio, distribuendo le attività in sedi ritenute più idonee, accessibili e prive di barriere architettoniche. L'Azienda evidenzia inoltre come la presenza nello stesso presidio della Neuropsichiatria Infantile e dei servizi dell'Assistenza consultoriale possa favorire una maggiore integrazione tra le diverse professionalità coinvolte nella presa in carico dei minori e delle loro famiglie. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere più efficaci i percorsi di cura attraverso una collaborazione multidisciplinare e un coordinamento più stretto tra gli operatori sanitari.

ATSL ribadisce anche di essere consapevole delle preoccupazioni manifestate dalle famiglie e assicura che il trasferimento sarà accompagnato da tutte le informazioni necessarie sulle modalità operative e sulle tempistiche. L'Azienda garantisce inoltre la continuità della presa in carico dei pazienti e annuncia un monitoraggio costante dell'organizzazione dei servizi, con particolare attenzione alle esigenze di bambini, adolescenti e nuclei familiari. L'intento dichiarato è quello di perseguire un miglioramento continuo dell'accessibilità, dell'integrazione tra i servizi e della qualità complessiva dell'assistenza sanitaria offerta sul territorio.

"Precisiamo - evidenzia Ats 1 - che la nuova collocazione a Bordighera si inserisce in una più ampia riorganizzazione dei servizi sanitari presenti sul territorio di Ventimiglia e Bordighera. L’obiettivo è valorizzare le potenzialità delle diverse strutture, distribuendo le attività in sedi adeguate, facilmente accessibili e prive di barriere architettoniche. La presenza a Bordighera della Neuropsichiatria Infantile e delle attività dell’Assistenza consultoriale favorirà l’integrazione tra professionalità e servizi diversi, contribuendo a una presa in carico multidisciplinare dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. La vicinanza tra i servizi potrà inoltre rendere più agevole il coordinamento dei percorsi diagnostici, terapeutici, riabilitativi e assistenziali, facilitando il raccordo tra le diverse figure professionali coinvolte. Siamo consapevoli dei bisogni espressi dalle famiglie e garantirà la continuità della presa in carico, fornendo tutte le informazioni necessarie sulle modalità e sui tempi del trasferimento. La nuova organizzazione sarà accompagnata da un’attenzione costante alle necessità dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, attraverso l’ascolto, la verifica dell’organizzazione e il monitoraggio dei percorsi assistenziali, nella prospettiva di un miglioramento continuo della qualità, dell’accessibilità e dell’integrazione dei servizi."