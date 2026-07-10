Infrastrutture, a Ventimiglia il 15 luglio un confronto sul futuro della provincia di Imperia promosso dalle opposizioni regionali

Le infrastrutture e il loro ruolo strategico per il futuro della provincia di Imperia saranno al centro di un incontro pubblico in programma mercoledì 15 luglio alle 18 alla Biblioteca Aprosiana di piazza Bassi, a Ventimiglia. L'iniziativa è promossa dai gruppi di opposizione in Consiglio regionale – Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento 5 Stelle – con l'obiettivo di aprire un momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più rilevanti per lo sviluppo del territorio, in particolare per quanto riguarda i collegamenti con la vicina Francia e il Piemonte.

All'appuntamento prenderanno parte rappresentanti del mondo economico, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle realtà sociali e tutti i soggetti che, quotidianamente, contribuiscono alla crescita della provincia. L'intenzione degli organizzatori è quella di favorire un dialogo aperto tra istituzioni, imprese e cittadini, raccogliendo contributi e proposte utili ad affrontare le criticità legate alla mobilità e all'accessibilità del territorio, con uno sguardo rivolto alle prospettive di sviluppo dell'intera Liguria.

"Le infrastrutture rappresentano una delle principali sfide per il futuro del nostro territorio: dalla mobilità delle persone e delle merci ai collegamenti ferroviari e stradali, dall'accessibilità dei territori alla competitività del sistema economico locale. Investire nelle infrastrutture significa creare opportunità, sostenere le imprese, favorire l'occupazione e migliorare la qualità della vita delle comunità", dichiarano i gruppi di opposizione in Regione. "Per questo motivo riteniamo fondamentale una partecipazione ampia e qualificata. Il contributo di amministratori, operatori economici, associazioni e cittadini sarà essenziale per costruire una visione condivisa e avanzare proposte concrete capaci di rispondere alle esigenze della provincia di Imperia e dell'intera Liguria".

Secondo i promotori, l'incontro rappresenterà un'importante occasione per ascoltare le esigenze del territorio, confrontarsi sulle priorità strategiche e individuare possibili percorsi condivisi per il futuro. "Sarà un'occasione preziosa per ascoltare le istanze del territorio, confrontarsi sulle priorità strategiche e rafforzare l'impegno comune verso uno sviluppo moderno, sostenibile e inclusivo", concludono i gruppi di opposizione, rilanciando il confronto su un tema considerato determinante per la competitività e la crescita del Ponente ligure.