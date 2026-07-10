Vannacci a Sanremo, Rifondazione Comunista: "I nostri valori e le nostre linee rosse non sono negoziabili"

Le dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, pronunciate nel corso della sua recente visita a Sanremo, trovano la ferma replica del Partito della Rifondazione Comunista cittadino. Il segretario Paolo Germano interviene prendendo posizione su alcuni dei temi affrontati dal fondatore di Futuro Nazionale, distinguendo tra i contenuti condivisibili e la netta contrapposizione politica che separa le due realtà. Per Germano, infatti, esistono principi e valori che non possono essere messi in discussione e che rappresentano una linea di demarcazione invalicabile rispetto alle posizioni espresse dal generale.

"Una cosa è certa: i nostri principi, i nostri valori e le nostre linee rosse non saranno negoziabili", aveva dichiarato Vannacci. Un'affermazione che Germano dice di condividere nel principio, ma con un significato profondamente diverso. "Condivido pienamente, anche i nostri valori di uguaglianza tra gli uomini, qualunque siano l'etnia, i Paesi di provenienza, la religione, i gusti sessuali, la condizione economica e le nostre linee rosse non saranno negoziabili", afferma il segretario del PRC, rivendicando una concezione fondata sull'inclusione e sull'uguaglianza tra tutte le persone.

Un passaggio del discorso di Vannacci dedicato allo sport raccoglie invece il consenso personale di Germano. Il generale aveva sottolineato come "Lo sport è una scuola di vita, solo il 37% degli italiani pratica attività sportiva. Dobbiamo rilanciarla culturalmente e prevedere maggiori agevolazioni economiche per le famiglie. Le detrazioni fiscali oggi sono quasi ridicole, ma bisogna valutare quanto si risparmierebbe poi in termini di sanità e di sicurezza". Un tema sul quale il segretario comunista evidenzia la propria esperienza maturata sul campo.

"Anche su questo sono, personalmente, pienamente d'accordo, anche alla luce della mia trentennale esperienza di allenatore di calcio base B UEFA", sottolinea Germano. Allo stesso tempo, però, aggiunge una riflessione di carattere politico e storico, spiegando che "viste le innumerevoli esternazioni neofasciste di Vannacci, non posso non notare nella visita sanremese un parallelo con mussoliniane dimostrazioni sportive".

La conclusione del comunicato ribadisce senza ambiguità la distanza tra le due visioni politiche. "In definitiva, Rifondazione Comunista sta agli antipodi di Futuro Nazionale e Vannacci e seguaci nazionali e locali saranno sempre avversari politici", conclude Germano, chiudendo il proprio intervento con il motto latino "Mens sana, in corpore sano".