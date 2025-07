Sanremo: incidente in via Dante Alighieri: scooterista 80enne perde il controllo e cade da un muraglione alto sei metri (Foto)

Un uomo di 80 anni, alla guida di un ciclomotore Ciao, ha perso il controllo del suo mezzo in via Dante Alighieri all'altezza del civico 416, finendo oltre il guard-rail e cadendo da un muraglione per un'altezza di circa sei metri.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'incidente: tra le prime ipotesi, quella di un malore che il conducente avrebbe avuto mentre stava guidando e per il quale è finito contro il guardrail cadendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, la croce rossa e l'elicottero. Dopo il recupero nella fascia sottostante l'uomo è stato portato sull'ambulanza che lo ha trasferito all'eliporto di Capo Verde. L'uomo ha riportato una serie di ferite e traumi alla testa e al torace. E' stato quindi portato al Santa Corona di Pietra Ligure.

Per permettere i soccorsi, la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambi i sensi di marcia per diversi minuti, creando ovviamente lunghe code.