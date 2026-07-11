Bordighera punta sui temporary shop: incentivi per riaprire i locali sfitti di corso Italia e via Vittorio Emanuele II

Con l'obiettivo di riportare vitalità nel cuore commerciale della città, contrastare il fenomeno delle vetrine vuote e favorire nuove opportunità imprenditoriali, la Giunta comunale di Bordighera ha approvato un nuovo bando dedicato all'apertura di temporary shop nei locali sfitti del centro. Il provvedimento, voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Marzia Baldassarre, punta a incentivare l'insediamento temporaneo di attività commerciali lungo le due principali arterie dello shopping cittadino, corso Italia e via Vittorio Emanuele II. Si tratta di una delle iniziative inserite nel programma elettorale della maggioranza e ora pronta a entrare nella fase operativa con la pubblicazione delle modalità di accesso ai contributi.

L'iniziativa nasce dalla volontà di sostenere concretamente il tessuto economico locale, offrendo agli imprenditori la possibilità di avviare nuove attività con costi ridotti e con un livello di rischio più contenuto rispetto a un'apertura tradizionale. Il meccanismo dei temporary shop, già sperimentato con successo in numerose realtà urbane e turistiche italiane, consente infatti di utilizzare per un periodo limitato locali commerciali rimasti inutilizzati, trasformandoli in spazi espositivi e di vendita capaci di generare movimento, interesse e nuove opportunità economiche.

Il bando si rivolge alle micro e piccole imprese intenzionate ad avviare un'attività commerciale temporanea della durata massima di quattro mesi all'interno di locali con una superficie non superiore a 250 metri quadrati. Le attività dovranno essere insediate esclusivamente nei negozi situati lungo corso Italia e via Vittorio Emanuele II, due delle strade più rappresentative del commercio bordigotto e particolarmente strategiche per il rilancio del centro urbano.

"L'obiettivo è quello di dare nuova vita ai locali oggi sfitti e rendere il centro cittadino ancora più attrattivo – spiega l'assessore al Commercio Alessandro Albanese –. I temporary shop rappresentano uno strumento che in molte realtà ha dimostrato di funzionare, perché consentono agli imprenditori di sperimentare un'attività con un investimento iniziale più contenuto e, allo stesso tempo, restituiscono dinamismo e nuove opportunità alle vie commerciali". Una formula che l'amministrazione considera utile sia per chi desidera avviare un nuovo progetto imprenditoriale, sia per i proprietari degli immobili che potranno così vedere nuovamente occupati spazi rimasti inutilizzati per lunghi periodi.

Accanto agli incentivi, il regolamento individua anche una serie di limitazioni. Non potranno infatti accedere alle agevolazioni le attività legate alla vendita di bevande superalcoliche, alla commercializzazione e somministrazione di alimenti, alle armi, ai materiali esplosivi, ai fuochi d'artificio, agli articoli per adulti, ai compro oro e alle sigarette elettroniche. L'intenzione è quella di orientare il progetto verso attività considerate maggiormente compatibili con l'immagine commerciale e turistica del centro cittadino. Restano inoltre esclusi tutti i soggetti che non risultino in regola con il pagamento di imposte, tributi o contributi previdenziali, così come coloro che abbiano situazioni debitorie o morosità nei confronti del Comune.

A seguire da vicino l'iter che ha portato all'approvazione del bando è stata anche la consigliera comunale Annastella Merlo. "Questo provvedimento nasce dalla volontà di sostenere concretamente il tessuto commerciale di Bordighera – sottolinea –. Vogliamo creare le condizioni affinché nuove idee imprenditoriali possano trovare spazio, favorendo il ricambio e rendendo il centro sempre più vivo e attrattivo sia per i residenti sia per i turisti. È un primo passo, ma crediamo possa rappresentare un'opportunità importante per il commercio cittadino". Parole che evidenziano come l'amministrazione consideri il progetto non soltanto una misura economica, ma anche uno strumento di rigenerazione urbana e valorizzazione del centro.

Per sostenere l'iniziativa il Comune istituirà un apposito fondo da 5 mila euro, che verrà finanziato attraverso la prossima variazione di bilancio. Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Il pacchetto di agevolazioni prevede il rimborso del 100% della TARI e del Canone unico patrimoniale sostenuti dall'esercente durante il periodo di attività. È inoltre previsto un contributo pari al 50% dell'IMU versata dal proprietario dell'immobile, calcolato in proporzione al periodo di apertura del temporary shop, oltre all'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria dovuti al Suap.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse stanziate. L'amministrazione comunale guarda a questa misura come a un tassello di una strategia più ampia per il rilancio del commercio cittadino, puntando a trasformare le vetrine oggi chiuse in nuove opportunità di impresa. L'obiettivo finale è quello di restituire maggiore attrattività alle principali vie dello shopping bordigotto, favorendo nuove aperture, incrementando il passaggio di residenti e turisti e contribuendo, nel medio periodo, anche alla creazione di nuovi posti di lavoro.