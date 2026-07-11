Addio a Peppino di Capri, il cordoglio del Comune di Sanremo: "Ha scritto pagine indelebili della nostra storia artistica"

La città di Sanremo rende omaggio a Peppino di Capri, protagonista assoluto della musica italiana e volto indissolubilmente legato alla storia del Festival della Canzone Italiana. Il sindaco Alessandro Mager e tutta l'Amministrazione comunale hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell'artista, ricordandone il contributo straordinario alla cultura musicale del Paese e il profondo legame con la città dei fiori. Una carriera lunga e ricca di successi che lo ha visto salire ben quindici volte sul palco dell'Ariston per il Festival, conquistando anche due vittorie e lasciando un segno indelebile nella storia della manifestazione.

Nel messaggio viene ripercorso il rapporto speciale che ha unito Peppino di Capri a Sanremo, culminato nel "Premio Città di Sanremo alla Carriera", conferitogli nel 2023 proprio sul palco del Teatro Ariston. Un riconoscimento che aveva celebrato il valore artistico di un interprete capace di attraversare generazioni, mantenendo sempre intatto il proprio stile elegante e la capacità di emozionare il pubblico. Un artista che, con le sue canzoni, ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più significative della musica leggera italiana, diventando uno dei simboli della storia del Festival.

"Resta la profonda gratitudine per le emozioni che ci ha regalato e per aver dato voce, con classe e ironia, all'anima più nobile della nostra canzone. Ai suoi cari e a coloro che lo hanno amato, giungano le più sentite condoglianze dell'Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza", ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager. Parole con cui la città saluta uno degli artisti che maggiormente hanno contribuito a rendere prestigioso il nome di Sanremo nel panorama musicale nazionale e internazionale, affidando al ricordo collettivo l'eredità di una carriera destinata a rimanere nella memoria degli appassionati e delle future generazioni.