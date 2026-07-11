Furto di un Rolex da 75mila euro in Toscana: arrestati al confine di Ventimiglia due presunti responsabili

I Carabinieri della Compagnia di Bordighera hanno fermato nella notte tra il 4 e il 5 luglio scorsi due cittadini algerini, di 26 e 28 anni, ritenuti gravemente indiziati di essere coinvolti nel furto con strappo di un orologio di lusso del valore di circa 75mila euro, sottratto il giorno precedente a un turista tedesco in Toscana. L'operazione, conclusa al casello autostradale di Ventimiglia, è stata il risultato di una rapida e stretta collaborazione investigativa tra i militari dell'Arma di Reggello, in provincia di Firenze, e quelli della provincia di Imperia, consentendo di intercettare i sospettati mentre erano diretti verso il confine francese.

Il colpo era stato messo a segno il 4 luglio all'interno dell'outlet di lusso "The Mall" di Reggello. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero individuato la vittima, un turista tedesco in vacanza e intento a fare shopping, seguendone gli spostamenti fino al momento ritenuto più favorevole. A quel punto gli avrebbero strappato dal polso il costoso orologio, per poi allontanarsi rapidamente a piedi e far perdere le proprie tracce. La denuncia presentata dalla vittima ai Carabinieri ha fatto scattare immediatamente le indagini.

Gli accertamenti svolti dai militari toscani hanno consentito di risalire in breve tempo al modello e alla targa francese dell'auto utilizzata dai presunti autori del furto. Ipotesi ritenuta plausibile era quella di un rapido rientro in territorio francese. Per questo motivo le informazioni raccolte sono state condivise con i Carabinieri della Compagnia di Bordighera, che hanno predisposto un servizio di osservazione lungo l'autostrada A10. Parallelamente è stato interessato anche il Centro di Cooperazione e Dogane di Polizia di Ventimiglia, così da garantire un eventuale coordinamento con le autorità francesi.

L'auto ricercata è stata individuata all'altezza di Bordighera e seguita fino al casello autostradale di Ventimiglia, dove è stato predisposto un efficace dispositivo di blocco con il supporto delle pattuglie dell'Arma territoriale e della Polizia di Stato del Posto di Frontiera. Fermati e accompagnati in caserma, i due occupanti sono stati identificati come cittadini algerini, entrambi pluripregiudicati e con precedenti specifici. Durante la perquisizione del veicolo i militari hanno rinvenuto, accuratamente nascosto, l'orologio sottratto, che è stato immediatamente sequestrato.

Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Bordighera hanno quindi sottoposto i due uomini a fermo di polizia giudiziaria, contestando loro il reato di ricettazione aggravata e ritenendo sussistente il concreto pericolo di fuga. Entrambi sono stati associati al carcere di Sanremo, dove si trovano tuttora detenuti. Le indagini proseguono in stretta sinergia tra i Carabinieri di Bordighera e quelli di Reggello, oltre che tra le Procure di Imperia e Firenze, per ricostruire ogni aspetto della vicenda.