Sanremo: arrivato il parere del Ctc per i lavori del Palazzetto dello Sport, si dovrà rifare il Computo Metrico Estimativo

Si dovrà rifare il ‘Computo Metrico Estimativo’ per capire se la richiesta di oltre tre milioni per la costruzione del Palazzetto dello Sport, chiesta dalla ‘Giò Costruzioni’ è corretta.

E’ questo il parere del Comitato Tecnico Consultivo relativo al contratto di locazione finanziaria per la progettazione e realizzazione della tanto attesa struttura di Pian di Poma. Il Comitato (composto dall’avv. Luigi Piscitelli, Presidente, dall’ing. Vincenzo Gareri, Componente designato dal Comune di Sanremo, e dall’ing. Alessandro Croce, Componente designato dal RTI Giò Costruzioni con A&T Europe, Ercole Consorzio Stabile, BCC Leasing, che si era insediato il 20 maggio scorso.

All’interno del parere viene indicato alle parti un percorso ed una metodologia da seguire per arrivare alla ripresa e alla conclusione dei lavori del Palazzetto dello Sport. Secondo il collegio si dovrà procedere mediante la ricostruzione di un computo metrico estimativo che comprenda analiticamente le voci e le quantità necessarie a rendere finita l’opera, escluse le opere già eseguite, ad eccezione di quelle non ancora contabilizzate e liquidate.

Al computo metrico così ricostruito si dovrà applicare il prezziario ufficiale 2017 e quindi quello 2024 (o quello più aggiornato nel momento in cui si definirà la rideterminazione). La differenza fra i due prezzi così ottenuti è idonea a rappresentare in modo oggettivo la differenza del costo dell’opera attribuibile all’eccezionale andamento generale dei prezzi e dell’economia (e quindi a fattori estranei all’operatore), peculiare del periodo in considerazione, e può costituire, al 90% dell’incremento ed al netto del ribasso d’asta, la base per definire il riequilibrio.

Sulla base del parere e ricordando che la precedente amministrazione aveva già accantonato le somme necessarie ad un eventuale riconoscimento aumento prezzi per un totale di 3,2 milioni di euro, le parti (Comune di Sanremo, ente finanziatore e ditte incaricate) si aggiorneranno a breve per approfondire la procedura di ridefinizione del computo metrico e cercare di addivenire ad una celere ripresa dei lavori.