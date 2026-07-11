Piana e Scajola al Premio Vermentino: la 33ª edizione celebra qualità, territorio e il primato ligure

Gli assessori regionali Alessandro Piana e Marco Scajola hanno partecipato questo pomeriggio alla 33ª edizione del Premio Vermentino di Diano Castello, la manifestazione dedicata alla valorizzazione di uno dei vitigni più rappresentativi della Liguria e tra i più importanti concorsi enologici nazionali dedicati al Vermentino. L'edizione 2026 ha visto la partecipazione di 126 etichette provenienti da 82 aziende di sette regioni italiane, confermando il costante percorso di crescita della manifestazione.



"Il Premio Vermentino di Diano Castello rappresenta una delle manifestazioni più significative per la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo ligure e delle eccellenze della nostra regione – dichiara l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana -. I numeri della 33ª edizione, con 126 etichette provenienti da 82 aziende di sette regioni italiane, confermano il prestigio crescente di un concorso che sa coniugare qualità, promozione e cultura del vino. Per Regione Liguria iniziative come questa sono fondamentali perché sostengono il lavoro delle imprese agricole, promuovono il nostro entroterra e rafforzano l'immagine della Liguria come terra di eccellenze enogastronomiche, biodiversità e tradizioni. Il Vermentino - ha proseguito - è uno dei simboli della nostra identità e continueremo a investire nella sua valorizzazione, affinché rappresenti sempre più un motore di sviluppo per le comunità locali e per tutta la filiera vitivinicola ligure. Complimenti ai vincitori dell’edizione 2026, l’azienda agricola Luca Calvini, i primi liguri ad aggiudicarsi il premio”.



“Il Premio Vermentino rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio – dichiara l’assessore regionale alla Tutela del paesaggio e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola –. Manifestazioni come questa promuovono la qualità delle produzioni, sostengono le aziende del settore e contribuiscono a far conoscere la Liguria attraverso uno dei suoi prodotti più rappresentativi. Il Vermentino è anche espressione del nostro paesaggio: i vigneti, i borghi e le fasce coltivate raccontano una storia di lavoro, tradizione e cura del territorio che abbiamo il dovere di preservare e valorizzare. La tutela del paesaggio passa anche attraverso il sostegno alle comunità locali e agli interventi di rigenerazione urbana che rendono i nostri centri sempre più vivibili, attrattivi e capaci di conservare la propria identità. Dal 2021 a oggi Regione Liguria ha finanziato 212 interventi di rigenerazione urbana per 58 milioni di euro, di cui 90 nella provincia di Imperia per 29 milioni di euro, investimenti che contribuiscono a valorizzare il patrimonio dei nostri comuni e a rafforzarne l’attrattività. Un ringraziamento va al Comune di Diano Castello, al sindaco Romano Damonte, agli organizzatori, ai produttori e a tutti coloro che, con il loro impegno, continuano a far crescere una manifestazione che, giunta alla trentatreesima edizione, rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale e un’importante occasione di promozione per il Ponente ligure e per l’intera regione”.