L'assessore regionale Lombardi accoglie Ulisse Fest: Genova diventa capitale del viaggio e della cultura del turismo

L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha accolto oggi i numerosi giornalisti e i content creator di Ulisse Fest Genova. Il Festival si sviluppa con eventi diffusi tra Porto Antico, Palazzo Ducale, Palazzo Tursi, Giardini Luzzati, Palazzi dei Rolli, Palazzo Rosso e altri luoghi simbolo della città.



"Grazie alle tante iniziative previste si promuove Genova e quindi la Liguria: importante il ruolo della Camera di Commercio di Genova con cui vengono organizzati tour delle botteghe storiche. Sono certo che tutta la stampa coinvolta realizzerà servizi e scriverà articoli che invoglieranno chi non conosce i nostri territori a venirci a trovare", dichiara Lombardi.



Ulisse Fest, il festival del viaggio organizzato da EDT (editore italiano delle guide Lonely Planet) è uno dei principali eventi italiani dedicati alla cultura del viaggio e unisce turismo, letteratura, fotografia, giornalismo, musica, spettacolo e comunicazione digitale. L’edizione 2026 è dedicata a "Elogio della fuga", un invito a vivere il viaggio come esperienza di libertà e scoperta.

