L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha accolto oggi i numerosi giornalisti e i content creator di Ulisse Fest Genova. Il Festival si sviluppa con eventi diffusi tra Porto Antico, Palazzo Ducale, Palazzo Tursi, Giardini Luzzati, Palazzi dei Rolli, Palazzo Rosso e altri luoghi simbolo della città.
"Grazie alle tante iniziative previste si promuove Genova e quindi la Liguria: importante il ruolo della Camera di Commercio di Genova con cui vengono organizzati tour delle botteghe storiche. Sono certo che tutta la stampa coinvolta realizzerà servizi e scriverà articoli che invoglieranno chi non conosce i nostri territori a venirci a trovare", dichiara Lombardi.
Ulisse Fest, il festival del viaggio organizzato da EDT (editore italiano delle guide Lonely Planet) è uno dei principali eventi italiani dedicati alla cultura del viaggio e unisce turismo, letteratura, fotografia, giornalismo, musica, spettacolo e comunicazione digitale. L’edizione 2026 è dedicata a "Elogio della fuga", un invito a vivere il viaggio come esperienza di libertà e scoperta.
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Politica | 11 luglio 2026, 17:17
L'assessore regionale Lombardi accoglie Ulisse Fest: Genova diventa capitale del viaggio e della cultura del turismo
Giornalisti e content creator in città per l’edizione 2026 dedicata all’“Elogio della fuga”, tra botteghe storiche, luoghi simbolo e la promozione della Liguria
L'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha accolto oggi i numerosi giornalisti e i content creator di Ulisse Fest Genova. Il Festival si sviluppa con eventi diffusi tra Porto Antico, Palazzo Ducale, Palazzo Tursi, Giardini Luzzati, Palazzi dei Rolli, Palazzo Rosso e altri luoghi simbolo della città.