Allerta gialla su tutta la Liguria per domenica 13 luglio

L’Arpal ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali su tutta la regione Liguria, valida dalle ore 3:00 alle 17:00 di domenica 13 luglio. L’allerta riguarda tutte le zone di allertamento: A, B, C, D ed E, e coinvolge sia i bacini piccoli che quelli medi.

Già nella giornata odierna, sabato 12 luglio, si osserva un aumento della nuvolosità dovuto alla rotazione dei venti dai quadranti meridionali e a un incremento dell’umidità. Durante la notte, una circolazione depressionaria in quota porterà aria più instabile e venti di Scirocco, dando avvio ai primi fenomeni temporaleschi sul Levante e sul Centro della regione, per poi coinvolgere anche il Ponente ligure per tutta la mattinata e buona parte del pomeriggio.

Anche nel ponente arriva quindi il primo maltempo estivo: durante l'ultima allerta emanata dall'Arpal infatti la provincia di Imperia era stata esclusa dai radar, ma questa volta anche il territorio dovrebbe vedere alcuni rovesci persistenti che, con l'auspicio che non provochino danni particolari, potrebbero portare una rinfrescata in tutta l'area riducendo soprattutto l'umidità, in vista del prosieguo dell'estate e dell'inalzamento delle temperature che, stando ai prospetti attuali, dovrebbe vedersi a partire dal prossimo fine settimana.