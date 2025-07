Ventimiglia: sono proseguite per tutta la notte le ricerche del piccolo scomparso ieri al camping 'Por la Mar' (Foto)

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche del piccolo bimbo, di origine asiatica ma nato a Torino, disperso dal tardo pomeriggio di ieri in zona Latte a Ventimiglia.

Le ricerche sono coordinate dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile ma, purtroppo, per ora non hanno ancora portato al ritrovamento del piccolo. E’ stata setacciata la zona durante la notte da parte dei Cinofili con i cani da ricerca, dei droni con visori notturni e termocamere che hanno scansionato la zona, i Tas (Topografia Applicata al Soccorso) stanno riportando sulle mappe tutte le zone già controllate e da controllare, gli uomini della protezione civile, i Carabinieri della zona e tantissimi volontari, mobilitati per le ricerche del piccolo.

Secondo il racconto dei testimoni, i genitori del piccolo stavano montando la tenda per iniziare la loro vacanza al camping ‘Por la mar’ di Latte, frazione di Ventimiglia quando, improvvisamente, si sono accorti che il figlio non c’era più. Lo hanno chiamato a gran voce ma, purtroppo, non lo hanno trovato.

Il fatto è accaduto intorno alle 19.30 e, poco dopo, insieme ai responsabili del camping, i genitori hanno avvisato i Carabinieri. E’ scattata la macchina dei soccorsi e, sul posto sono intervenuti diversi militari dell’Arma, insieme a poliziotti, Vigili del Fuoco, uomini della Protezione Civile e del Soccorso Alpino ma anche diversi volontari per un totale di una trentina di uomini.

Il piccolo, che è stato visto uscire dal camping attraverso le telecamere, avrebbe anche raggiunto la rotonda di Latte. Ha una maglietta bianca ed un pantaloncino verde. Chiunque lo vede può chiamare il 3331352239. Questa mattina verranno ricontrollate tutte le zone con la luce del giorno.