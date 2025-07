Ventimiglia, proseguono le ricerche del piccolo Alain: in campo 70 persone e cani molecolari (Foto e video)

Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Alain, il bambino di origine filippina ma nato a Torino e scomparso nella serata di ieri da un campeggio in zona Latte, a Ventimiglia. Anche questa mattina l'area è pattugliata da un grande dispiegamento di forze: sul posto operano Carabinieri (in arrivo l'unità cinofila da Monza), Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, alpini e numerosi volontari, per un totale di circa 70 persone coinvolte.

Nonostante l’impegno e la mobilitazione, al momento non si registrano novità rilevanti. Le ricerche si stanno concentrando anche nell’immediato entroterra, con l’ausilio di cani molecolari. Si cerca ovunque, con la speranza di individuare quanto prima il bambino, scomparso improvvisamente ieri intorno alle 19.30 mentre i genitori stavano montando la tenda nel camping "Por la Mar", in vista di una vacanza.

Tra i volontari anche il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, che ha voluto prendere parte attiva alle ricerche insieme a parte dell'amministrazione comunale, e l’avvocato Marco Bosio. Il piccolo è stato ripreso dalle telecamere mentre usciva dal campeggio e si dirigeva verso la rotonda di Latte. Indossa una maglietta bianca e pantaloncini verdi.

Intanto, alle 12 di oggi un vertice in Prefettura a Imperia, alla presenza del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, del prefetto Valerio Massimo Romeo e dei vertici delle forze dell’ordine, per fare il punto sulle ricerche del piccolo Alain, scomparso da due giorni nella frazione Latte.

Chiunque avesse notizie o lo avvistasse è invitato a contattare immediatamente il numero 333 135 2239. Non si esclude l'ipotesi che il bambino possa essere stato rapito. Le prossime ore saranno decisive.