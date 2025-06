“Le donne che fanno figli per poter rubare non sono degne di farli”: bufera in Senato sull'ex assessore regionale Gianni Berrino

“Le donne che fanno figli per poter rubare non sono degne di farli”. Con questa frase il senatore Gianni Berrino (FdI), ex assessore regionale, ha scatenato le veementi proteste delle opposizioni durante la discussione sul decreto Sicurezza in Senato. Documento su cui il governo ha posto la fiducia.

Berrino, capogruppo in commissione Giustizia, ha anche aggiunto: “I bambini vanno in carcere solo dopo la valutazione del giudice. E se reputano che sta più sicuro in carcere invece che a casa con genitori che li concepiscono per andare a delinquere...”. Dura la protesta delle minoranze, con in testa il senatore Filippo Sensi (Pd). “Raramente ho sentito parole più crudeli - ha commentato Sensi - spero sia solo una livida propaganda, e che non lo pensi davvero”.