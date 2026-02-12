Liguria, cantieri ridotti per ponti primaverili e Festival di Sanremo: “Programmazione mai così leggera negli ultimi anni”

Buone notizie per automobilisti e turisti diretti in Riviera di Ponente in vista del Festival di Sanremo e delle festività primaverili. Dopo anni di disagi, la A10 Savona–Ventimiglia si prepara a vivere una fase di quasi totale liberazione dai cantieri, garantendo una viabilità più scorrevole proprio nei periodi di massimo afflusso. Al termine del tavolo tecnico convocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone ha tracciato un quadro decisamente incoraggiante: “Da diversi anni non vedevamo una programmazione di alleggerimento così significativa per i ponti primaverili e le festività pasquali, con la nostra rete autostradale sostanzialmente libera da cantieri, soprattutto lungo le riviere da ponente a levante”. Un risultato ottenuto, come ha sottolineato l’assessore, grazie a un lavoro di coordinamento serrato: “Quello delineato oggi è dunque un quadro molto positivo, frutto di un grande lavoro tecnico e del confronto serrato di questi anni con tutti i soggetti coinvolti, con la guida del ministero”.

A10 strategica per Sanremo: viabilità garantita

L’attenzione è puntata in particolare sulla A10, asse fondamentale per raggiungere Sanremo durante la settimana del Festival. “Anche per il Festival di Sanremo – prosegue Giampedrone – Autofiori garantirà piena viabilità tra Savona e Arma di Taggia”, assicurando così un accesso più agevole alla città dei fiori per pubblico, addetti ai lavori e turisti. Restano solo due scambi di carreggiata inamovibili, tra Savona e Spotorno (galleria Fornaci) e tra Finale Ligure e Pietra Ligure (galleria Montegrosso), che “si concluderanno definitivamente entro il 1° aprile”. Da quella data, “su tutte le tratte assisteremo a un ulteriore progressivo alleggerimento delle lavorazioni che ci accompagnerà fino all’estate”. Nel dettaglio, sulla A10 gestita da Autostrade per l’Italia, è prevista un’unica riduzione di carreggiata tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, limitata a pochi giorni feriali di marzo e senza coinvolgere fine settimana e lunedì, proprio per minimizzare l’impatto sul traffico turistico.

Cantieri sospesi nei giorni clou

A rafforzare ulteriormente il piano, Concessioni del Tirreno rimuoverà tutti i cantieri che comportano strettoie a una sola corsia sulla A10 dalle ore 14 di mercoledì 1° aprile fino alle ore 12 di martedì 7 aprile, coprendo così l’intero periodo pasquale e i principali flussi verso la Riviera. Una scelta che punta a trasformare il 2026 in una stagione di svolta per la mobilità ligure, dopo anni di difficoltà: meno cantieri, più corsie disponibili e maggiore affidabilità nei tempi di percorrenza, soprattutto lungo la direttrice verso Sanremo, cuore degli eventi e del turismo primaverile. Con il Festival alle porte e la Pasqua subito dopo, la A10 torna finalmente a essere una porta d’accesso e non un ostacolo per la Riviera di Ponente.