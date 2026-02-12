Mercato Annonario di Sanremo, confronto in Comune: associazioni contrarie ai tempi di approvazione del regolamento

Importante e partecipata riunione, ieri in comune a Sanremo, sul futuro regolamento del Mercato Annonario di Sanremo. Al tavolo, oltre all’assessore competente, Silvana Ormea, tutte le categorie del settore tra Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Coldiretti e Cna insieme a diversi consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Al termine di un incontro che si è svolto tra toni pacati e costruttivi, le categorie hanno comunque dato parere negativo non tanto al regolamento quanto alla procedura per l’approvazione dello stesso. Tutte le associazioni, infatti, hanno sostenuto come sia sbagliato approvare il regolamento e poi attendere la procedura di assegnazione dei posti in relazione alla Bolkestein.

Nel corso della riunione l’assessore Ormea ha evidenziato la volontà di apportare alcune novità nella struttura matuziana, come la somministrazione di cibi e bevande all’interno del mercato, come avviene in molti altri in tutta Europa. Negli ultimi mesi il tema del Mercato Annonario è stato oggetto di un serrato dibattito cittadino. Già ad aprile l’allora assessore Lucia Artusi aveva indicato la necessità di rivedere l’attuale regolamento prima di pensare a interventi strutturali, sottolineando che le concessioni mercatali erano scadute nel 2023 e che serviva una nuova base normativa per rilanciare la storica struttura. In autunno, per evitare la scadenza delle concessioni al 31 dicembre scorso, in pieno stallo normativo dovuto alla direttiva europea Bolkestein, l’amministrazione comunale ha deliberato la proroga delle concessioni di un anno, suscitando sollievo tra gli operatori ma non dissipando le tensioni sul futuro complessivo del mercato.

Negli ultimi giorni si è anche discusso della programmazione del nuovo regolamento, con l’obiettivo di portarlo in consiglio comunale. Tuttavia, la seduta già fissata nei giorni scorsi è stata rinviata, spostando il voto previsto sui criteri e sul testo definitivo al 20 febbraio, mentre nei giorni immediatamente precedenti era stata indicata una possibile convocazione monotematica il 10 febbraio. Ora l’amministrazione dovrà decidere se convocare il consiglio comunale monotematico sul regolamento, mentre le associazioni insistono sull’attesa dell’assegnazione dei posti in seguito alle procedure derivate dalla normativa comunitaria. Resta quindi da capire se e quando il consiglio comunale affronterà in modo dedicato e conclusivo il tema della regolamentazione del Mercato Annonario, tra la richiesta di trasparenza delle categorie e la necessità di superare l’attuale fase di stallo.