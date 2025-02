Musica contro le mafie fa tappa a Camporosso, concerto per le scuole con i vincitori del 15° "Music for change" (Foto e video)

"La musica per la tutela dei diritti, per la giustizia sociale e per la legalità". E' il messaggio lanciato al concerto per le scuole con i vincitori della 15° edizione del "Music for change" andato in scena questa mattina al centro Falcone a Camporosso. L'evento, organizzato grazie all’impegno delle scuole, di Libera, di Pace Lavoro Legalità OdV e di un’ampia rete di associazioni, rientrava all'interno del progetto "Legalmente".

L’associazione Musica contro le mafie ha selezionato giovani artisti che creano brani dedicati ai valori con la collaborazione di musicisti, parolieri, tecnici ed esperti del settore per poi competere nella rassegna 'Music for Change'. I vincitori, che sono stati premiati nell’ambito degli eventi collegati al Festival di Sanremo, si sono esibiti oggi per i giovani delle scuole del comprensorio intemelio, gli ospiti della Spes di Ventimiglia e quelli del progetto Amunì, affidati alla giustizia minorile, provenienti con i loro educatori da Genova e da Torino. Sul palco sono saliti Margò, Moà, Acquaviva e Belly Button con il coro Onda. Tra il pubblico erano presenti anche il consigliere regionale Enrico Ioculano, il presidente del consiglio comunale di Camporosso Davide Grimaldi, il consigliere comunale Fulvia Raimondo, il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi, l'assessore Patrizia Biancheri e la Polizia di Stato di Ventimiglia.

"Dopo essere stati nella sede del Club Tenco Sanremo, a Casa Sanremo, a Villa Ormond e al Palafiori dove si è svolta la premiazione dei vincitori della 15° edizione del 'Music for change' che sono Belly Button e il coro Onda con 'Credo', Margò con 'Senza Fiato', Acquaviva con 'Piacere, Sofia' e Moà con 'Vedrai sarà bellissimo', oggi siamo qui per farvi ascoltare dal vivo i brani" - fanno sapere gli organizzatori - "Ogni artista salirà sul palco e canterà due canzoni poi vi sarà spazio alle domande".

Alla conclusione dell'evento gli ospiti si sono recati alla Spes di Ventimiglia per il pranzo. L'iniziativa proseguirà nel pomeriggio, alle 15, con la visita degli artisti di Music for Change e dei ragazzi del progetto Amunì ai beni confiscati di Bordighera per approfondire i temi della mafia e dell'infiltrazione nel Nord, del valore della legalità e della tutela dei diritti e della dignità delle persone, dell'impegno civile e della memoria delle vittime innocenti delle mafie. Domani, il 13 febbraio, invece, verrà proposto un concerto conclusivo per le scuole nell'aula magna del Ruffini di Imperia.