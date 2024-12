A Ventimiglia Alta inizia il Giubileo: il vescovo Suetta apre la Porta Santa in cattedrale (Foto e video)

Aperta la Porta Santa in cattedrale a Ventimiglia Alta. Con una celebrazione solenne alla presenza di autorità civili, militari e religiose, andata in scena questa mattina, ha preso il via l’anno giubilare connotato dalla riscoperta gioiosa e dinamica della speranza.

Il Giubileo nella diocesi Ventimiglia Sanremo è stato 'aperto' dal vescovo Antonio Suetta che, con l’inizio di un nuovo anno liturgico, desidera affidare alle parrocchie, zone pastorali e vicariati, due impegni particolari: la Missione al popolo e la predisposizione di luoghi per l’Adorazione Eucaristica come segno di questo anno santo giubilare. "Ventimiglia è una città episcopale" - afferma il vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta - "Le radici della storia non si cancellano facilmente, per fortuna. Mi fa molto piacere vedere quanto la gente di Ventimiglia si dimostra legata alla sua chiesa cattedrale e al compito di essere la chiesa madre della nostra diocesi".

Alla processione, all'apertura della Porta Santa e alla santa messa erano presenti, oltre ai fedeli e alla comunità, anche il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Serena Calcopietro. "Ringrazio il vescovo Suetta per la presenza e le parole di vicinanza" - dice Flavio Di Muro - "La cattedrale di Ventimiglia Alta sarà l'unica chiesa giubilare perenne sul nostro territorio durante tutto il periodo giubilare. Ce ne saranno anche altre come la basilica Concattedrale di San Siro a Sanremo ma solo in determinate occasioni, come per esempio nel giorno di San Siro".

"Colgo l'occasione per annunciare che il Ministero delle Infrastrutture ha mandato una lettera firmata dal ministro Salvini nella quale comunica che ha finanziato i restauri all'interno della Cattedrale per 100mila euro" - fa sapere il primo cittadino - "Il Comune, perciò, ora farà un appalto per realizzare i restauri".