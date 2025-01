Sanremo: la città dei fiori saluta le feste di fine anno e si 'tuffa' nel periodo Festival tra Ariston, piazza Colombo e 'Casa Sanremo'

Terminate le feste di fine anno a Sanremo si volta pagina e si pensa ovviamente all’avvenimento clou, ovvero il Festival della Canzone Italiana, in programma al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio. E’ comunque riduttivo parlare solo del teatro dove si svolgerà la manifestazione, visto che la kermesse canora matuziana sarà protagonista in tutta la città, tra le diverse location dove residenti e turisti potranno fare ‘festa’ insieme a cantanti ed addetti ai lavori.

Mentre i mezzi della Rai sono già arrivati tra via Roma e via Asquasciati e all’Ariston si sta lavorando per l’allestimento dello studio televisivo, tra pochi giorni partiranno anche i lavori per il palco e tutte le strutture necessarie in piazza Colombo. Come ogni anno (dal 2020 ad eccezione del periodo Covid) saranno montati i varchi per l’ingresso nella zona ‘rossa’ e le chiusure sono previste tra via Matteotti, via Palazzo e corso Garibaldi.

Nei primi giorni della settimana festivaliera si potrà transitare in auto tra via San Francesco e la zona di via Roma, così come tra via Manzoni e via Marsaglia ma, nel weekend tutto verrà chiuso al traffico. Grande attesa per l’edizione 2025 di Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival, che quest’anno festeggia la sua diciottesima edizione. Tra le tante novità che verranno proposte dal patron Vincenzo Russolillo e dal suo team, la presenza del ‘Gambero Rosso’, azienda italiana leader nell’informazione enogastronomica, che sarà partner ufficiale dell’area food.

Il Roof di Casa Sanremo ospiterà grandi chef, diversi talent tv e giornalisti della testata che metteranno a disposizione degli ospiti la loro professionalità e creatività. Tra gli ospiti sarà presente anche Giorgione, l’oste più amato d’Italia e volto di Gambero Rosso Tv. Previsti menù diversi ogni giorno e piatti d’autore, dal pranzo alla cena, che porteranno la firma del Resident Chef della Gambero Rosso Academy.

In tutta la città sorgeranno le installazioni tra testate giornalistiche, case discografiche e radio nazionali. Proprio le emittenti radiofoniche sembrano tra le più interessate ad essere presenti nella città dei fiori con la location sotto il Casinò che sarà piena anche quest’anno. Un occhio di riguardo per le radio lo avrà proprio ‘Casa Sanremo’, grazie alla creazione di ‘Piazza Marconi’, un progetto ideato da Gruppo Eventi in collaborazione esclusiva con ‘Consulenza Radiofonica’.

E’ prevista un’area di 3.000 metri quadrati interamente dedicata al mondo delle emittenti radiofoniche all’interno del Palafiori. Si tratta di una location pensata per accogliere le radio di ogni livello. Ogni emittente avrà la possibilità di trasmettere in diretta da postazioni attrezzate e pensate ad hoc, disponibili dal mattino fino a tarda notte, per seguire il Festival e il dopo Festival.