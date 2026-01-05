Sanremo: campana per i 'bimbi mai nati', il pensiero della segretaria provinciale di 'Azione'

Interviene anche la segretaria provinciale di Azione, Desirée Negri, in merito all'iniziativa del Vescovo Antonio Suetta di Ventimiglia, che ha deciso di far suonare una campana in memoria dei bambini mai nati.

"Comprendiamo che il tema dell'aborto, una questione complessa, tocca le vite di molte donne. Tuttavia, è fondamentale che il dibattito su questo tema delicato si svolga in un clima di rispetto piuttosto che di giudizio e colpevolizzazione. Le donne che prendono tali decisioni meritano rispetto, piuttosto che parole che possano pesare su un loro personale percorso. Invitiamo tutti, a prescindere dalla propria posizione, a considerare l'importanza di un dialogo aperto e rispettoso, che riconosca le emozioni e le esperienze delle donne e riconosca fino in fondo il valore della libertà della donna stessa. È cruciale lavorare insieme per creare un ambiente in cui ogni individuo possa sentirsi non giudicato nelle proprie scelte. Ribadiamo il nostro impegno per una società in cui il rispetto e la comprensione prevalgano, affinché nessuno si senta colpevolizzato rispetto a decisioni così importanti".