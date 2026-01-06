 / Attualità

Attualità | 06 gennaio 2026, 17:01

Campane e aborto, Berrino difende Suetta: “Ha il diritto di richiamare alla vita”

Il senatore ligure di Fratelli d’Italia sostiene l’iniziativa del vescovo di Sanremo: “Una battaglia di civiltà che può e deve essere portata avanti”

Campane e aborto, Berrino difende Suetta: “Ha il diritto di richiamare alla vita”

“Il vescovo di Sanremo Suetta ha tutto il diritto di esprimere, anche attraverso il suono della campana, il richiamo ai bimbi mai nati, senza che questo significhi non avere attenzione ai bimbi morti a seguito delle guerre, delle carestie e dell’immigrazione senza regole. Il richiamo alla religione e alla vita è quello che il Vescovo ligure sta facendo attraverso i rintocchi di una campana, simbolo della religione cattolica. Il fatto che i partiti di sinistra, le associazioni Lgtb e i collettivi lo attacchino è il segno tangibile che quella dell’altro prelato di Sanremo è una battaglia di civiltà che, per quanto ci riguarda, ha tutto il diritto di portare avanti”.

Lo dichiara il senatore ligure di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

News collegate:
 Il Gran Priore Bonsi sostiene la “campana dei bimbi non nati”: lettera di appoggio al vescovo Suetta - 07-01-26 07:05

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium