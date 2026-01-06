Campane e aborto, Berrino difende Suetta: “Ha il diritto di richiamare alla vita”

“Il vescovo di Sanremo Suetta ha tutto il diritto di esprimere, anche attraverso il suono della campana, il richiamo ai bimbi mai nati, senza che questo significhi non avere attenzione ai bimbi morti a seguito delle guerre, delle carestie e dell’immigrazione senza regole. Il richiamo alla religione e alla vita è quello che il Vescovo ligure sta facendo attraverso i rintocchi di una campana, simbolo della religione cattolica. Il fatto che i partiti di sinistra, le associazioni Lgtb e i collettivi lo attacchino è il segno tangibile che quella dell’altro prelato di Sanremo è una battaglia di civiltà che, per quanto ci riguarda, ha tutto il diritto di portare avanti”.

Lo dichiara il senatore ligure di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.