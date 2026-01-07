Festa del Tricolore a Sanremo, alzabandiera al monumento ai Caduti e minuto di silenzio per Crans-Montana (Foto e video)

Si è svolta questa mattina a Sanremo la cerimonia di alzabandiera in occasione della Festa Nazionale del Tricolore, al monumento ai Caduti di corso Mombello. Un momento solenne e partecipato, organizzato dal Comune in collaborazione con le Associazioni d’Arma, Combattentistiche, Civili e di Volontariato del Ponente Ligure, che ha riunito istituzioni civili e militari nel segno dei valori fondanti della Repubblica.

Prima dell’avvio ufficiale della cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana, gesto che ha conferito al momento un ulteriore significato di raccoglimento e rispetto, condiviso da tutti i presenti.

La celebrazione ha reso omaggio alla Bandiera nazionale, simbolo di unità, storia e identità, nel giorno che ricorda l’adozione del Tricolore avvenuta il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia. Una ricorrenza riconosciuta ufficialmente come Festa Nazionale del Tricolore dalla legge del 31 dicembre 1996, che ogni anno richiama l’attenzione sui principi costituzionali e sul percorso storico del Paese.

“La Bandiera rappresenta l’identità della nostra Nazione e richiama i valori costituzionali di libertà, democrazia, unità e solidarietà che guidano il nostro vivere civile: il verde, il bianco e il rosso sono simbolo della storia e dei principi su cui si fonda la Repubblica – dichiara il sindaco Alessandro Mager - Celebrare il Tricolore significa quindi rinnovare l’impegno delle istituzioni e della comunità nel custodire la memoria storica e nel rafforzare il senso di appartenenza e coesione. Un simbolo che ci unisce, oggi come ieri, nel rispetto dei principi su cui si fonda la Repubblica”.

Alla cerimonia hanno preso parte tutte le forze dell’ordine operanti sul territorio, insieme alle autorità civili. Presenti il prefetto di Imperia Antonio Giaccari, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, l’assessore Silvana Ormea, l’assessore regionale Luca Lombardi, oltre ai consiglieri comunali Vittorio Toesca e Antonino Consiglio.

La cerimonia si è svolta in un clima di compostezza e partecipazione, confermando il valore simbolico del Tricolore come elemento di coesione tra istituzioni e comunità, capace di unire memoria storica e attualità, nel rispetto delle vittime e nella riaffermazione dei principi democratici.