Attualità | 07 gennaio 2026, 16:00

Festa del Tricolore, Vallecrosia celebra la Giornata nazionale della bandiera

"Ricorrenza che ricorda la nascita del Tricolore come segno di identità, memoria e futuro condiviso", dice l'Amministrazione Perri

Vallecrosia celebra la Festa del Tricolore. La Giornata nazionale della bandiera, istituita per ricordare la nascita della bandiera d'Italia, si festeggia, infatti, ogni anno il 7 gennaio.

"Oggi celebriamo la Giornata Nazionale della Bandiera, ricorrenza che ricorda la nascita del Tricolore italiano, avvenuta il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia" - ricorda l'Amministrazione Perri - "Il verde, il bianco e il rosso non sono solo colori: rappresentano la storia, i valori e l’identità della nostra comunità nazionale. Il Tricolore accompagna la vita delle istituzioni, è simbolo di unità e di libertà ed è riconosciuto dalla Costituzione come emblema della Repubblica".

"Il comune di Vallecrosia celebra oggi il Tricolore come segno di identità, memoria e futuro condiviso" - sottolinea l'amministrazione comunale.

