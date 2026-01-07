Festa del Tricolore, Vallecrosia celebra la Giornata nazionale della bandiera

Vallecrosia celebra la Festa del Tricolore. La Giornata nazionale della bandiera, istituita per ricordare la nascita della bandiera d'Italia, si festeggia, infatti, ogni anno il 7 gennaio.

"Oggi celebriamo la Giornata Nazionale della Bandiera, ricorrenza che ricorda la nascita del Tricolore italiano, avvenuta il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia" - ricorda l'Amministrazione Perri - "Il verde, il bianco e il rosso non sono solo colori: rappresentano la storia, i valori e l’identità della nostra comunità nazionale. Il Tricolore accompagna la vita delle istituzioni, è simbolo di unità e di libertà ed è riconosciuto dalla Costituzione come emblema della Repubblica".

"Il comune di Vallecrosia celebra oggi il Tricolore come segno di identità, memoria e futuro condiviso" - sottolinea l'amministrazione comunale.