Ciclovia del Ponente premiata, ma il cantiere sul ponte dell’Argentina la rende pericolosa e Fiab scrive a Bucci

Un cantiere aperto sul ponte dell’Argentina sta creando una situazione definita “gravemente pericolosa” da FIAB Liguria, che nelle scorse ore ha inviato un appello ufficiale al Presidente della Regione, Marco Bucci. La segnalazione riguarda l’interruzione improvvisa della Ciclovia del Ponente – Cycling Riviera, proprio nell’anno in cui il percorso è stato premiato a livello nazionale come migliore ciclovia italiana al “Green Road Award”.

Secondo FIAB, il tratto interessato dai lavori non presenta alcuna deviazione sicura: chi percorre la ciclovia si trova costretto a immettersi direttamente sull’Aurelia, in mezzo al traffico veloce di auto e mezzi pesanti. Una condizione che sta generando crescente preoccupazione tra residenti, cicloturisti e famiglie: "È difficile spiegare ai cicloturisti italiani e stranieri – commenta Giorgio Ceccarelli, Coordinatore di FIAB Liguria – come sia possibile premiare una ciclovia come modello nazionale e poi, pochi mesi dopo, abbandonare le persone in bicicletta sull’Aurelia, senza indicazioni né protezioni. Qui non si parla di disagi, ma di rischio concreto di incidenti gravi".

La Cycling Riviera è da anni considerata un volano turistico per la provincia di Imperia, capace di attrarre visitatori in ogni stagione e di sostenere la destagionalizzazione, obiettivo dichiarato delle politiche regionali. Proprio per questo, secondo FIAB, quanto sta accadendo sul ponte dell’Argentina rappresenta anche un danno d’immagine per la Liguria: "Chi percorre la ciclovia oggi – prosegue FIAB – trova un semplice cartello di 'pista ciclabile interrotta' e nient’altro. Nessun percorso alternativo, nessuna tutela, nessuna responsabilità assunta".

Nella lettera inviata al Presidente Bucci, e per conoscenza ai Sindaci di Taggia e Riva Ligure, FIAB Liguria chiede un intervento urgente affinché venga garantita la continuità del percorso ciclabile durante i lavori, con soluzioni temporanee protette e chiaramente segnalate. L’associazione sottolinea inoltre la necessità di evitare che famiglie, bambini e cicloturisti vengano lasciati senza alternative in uno dei tratti più trafficati della costa.

"Se la Regione crede davvero nella mobilità dolce e nel turismo sostenibile – conclude FIAB Liguria – non può permettere che una ciclovia premiata venga gestita in questo modo. Chiediamo al Presidente Bucci di intervenire personalmente e con urgenza, prima che accada un incidente irreparabile".