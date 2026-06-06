Quattro studenti del Ponente ligure vincono il concorso di Intercultura, premiati due ragazzi del Fermi Polo Montale di Ventimiglia (Foto)

Quattro studenti del Ponente ligure vincono il concorso di Intercultura per l’anno scolastico 2026-27. Viola Sanchez, Emanuel Moraru, Pietro Novaro e Andrea Cane sono stati premiati ufficialmente, con una pergamena, questa mattina presso la sala consiliare del Palazzo della Provincia a Imperia. Due di loro frequentano il Fermi Polo Montale di Ventimiglia.

Grazie alle borse di studio promosse da Intercultura gli studenti avranno la straordinaria opportunità di vivere un'importante esperienza di studio e di crescita all'estero. Viola Sanchez frequenterà un anno scolastico in Danimarca; Emanuel Moraru frequenterà un anno scolastico in Brasile; Pietro Novaro vivrà l’esperienza di un trimestre in Corea del Sud mentre Andrea Cane vivrà l’esperienza di un trimestre nelle Filippine.

"Un momento significativo per celebrare l'impegno, il merito e l'apertura verso il dialogo tra culture diverse, valori che contribuiscono alla formazione di cittadini sempre più consapevoli e preparati ad affrontare le sfide di un mondo globale" - commenta il dirigente scolastico del Fermi Polo Montale Maria Grazia Blanco - "Congratulazioni ai miei studenti Emanuel ed Andrea del Fermi Polo Montale e un sincero augurio per questa straordinaria avventura che vi attende".

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.