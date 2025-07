Sant’Erasmo, una festa tra cielo e mare: Arma di Taggia unita da fede e bellezza (Foto)

Magia, spettacolo e tradizione: si è conclusa ieri sera con un tradizionale successo la festa di Sant’Erasmo, patrono della gente di mare, che ha riunito ad Arma di Taggia centinaia di persone, tra cittadini, famiglie e visitatori. Una domenica carica di emozioni, culminata nei tradizionali fuochi d’artificio, che hanno illuminato il cielo e il mare con scenografie mozzafiato, salutate da un lungo applauso del pubblico.

La giornata di festa è cominciata con l’attesa fiera sul lungomare, che fin dal mattino ha animato le vie della città. Alle 15.30, la posa in mare della corona d’alloro ha reso omaggio a Sant’Erasmo degli Abissi, seguita nel pomeriggio dalla Santa Messa in via San Giuseppe e dalla solenne processione con la statua del Santo. Accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal maestro Cocco Franco, il corteo ha attraversato le vie del centro fino alla spiaggia dei pescatori, dove la statua è stata imbarcata sul tradizionale gusso ligure per la benedizione del mare, uno dei momenti più attesi e suggestivi.

In serata, spazio alla magia dei fuochi pirotecnici, curati dall’associazione “Fuochi Storici San Benedetto”, e poi alla musica con Master DBj che ha trasformato piazza Tiziano Chierotti in una discoteca sotto le stelle, con una selezione musicale capace di coinvolgere giovani e adulti.

Soddisfatto il sindaco Mario Conio, che ha sottolineato l’importanza della festa come momento di identità e coesione: “Ogni anno, la nostra comunità si ritrova per onorare Sant’Erasmo in una ricorrenza che unisce fede, tradizione e profondo senso di appartenenza. È un momento speciale in cui il cuore di Arma batte all’unisono con quello di pescatori, famiglie e visitatori. Sant’Erasmo è molto più di una festa religiosa: è condivisione autentica, spirito di comunità, emozione collettiva”.

Il sindaco ha voluto ringraziare tutte le realtà coinvolte: dalla Compagnia Armasca alla Parrocchia di Arma, passando per l’associazione Arma Pesca, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’associazione Gente Comune e i tanti volontari che rendono possibile ogni anno questo evento.

L’assessore al Turismo e alle Manifestazioni Barbara Dumarte e la consigliera comunale con delega alla Cultura Chiara Cerri hanno invece sottolineato l’importanza del fine settimana appena trascorso, evidenziando come la festa di Sant’Erasmo rappresenti un appuntamento centrale per la comunità, profondamente legato alle tradizioni e alla storia del borgo marinaro.

La scelta dell’amministrazione è ricaduta su un programma che ha saputo coniugare cultura, musica, commercio e spiritualità, con l’intento di offrire ai cittadini e ai numerosi turisti due giorni ricchi di appuntamenti, capaci di valorizzare il territorio sotto molteplici aspetti.

Un ringraziamento è stato rivolto alle strutture balneari, che hanno partecipato attivamente proponendo il suggestivo rilascio in mare di centinaia di lumini biodegradabili, creando un’atmosfera magica durante la tanto attesa serata dei fuochi d’artificio. Un momento emozionante e di grande impatto, che ha chiuso in bellezza i festeggiamenti.

Una festa che affonda le radici nella storia e che, ancora oggi, riesce a conquistare e unire generazioni diverse nel nome del mare, della fede e della bellezza.