Villa Boselli si accende di magia: Arma di Taggia inaugura il suo Natale più atteso (Foto)

A Arma di Taggia il Natale non arriva mai in silenzio. Arriva con una luce che si accende, con un parco che si trasforma, con i bambini che corrono verso un sogno che prende forma tra gli alberi di Villa Boselli. Anche quest’anno il cuore delle festività tabiesi batterà proprio qui, in uno dei luoghi più amati della città, pronto a diventare di nuovo un piccolo mondo incantato dove tutto profuma di festa.

Il primo appuntamento sarà venerdì 12 dicembre alle 16.45, quando il parco di Villa Boselli ospiterà l’inaugurazione ufficiale del villaggio natalizio. Autorità, associazioni e cittadini accoglieranno insieme l’accensione dell’albero, un momento semplice ma profondamente simbolico, capace di rinnovare quella sensazione di attesa che accompagna il periodo più luminoso dell’anno. È un gesto che negli anni ha saputo diventare tradizione, un istante condiviso che unisce generazioni diverse sotto una stessa emozione.

Il giorno dopo, sabato 13 dicembre dalle 10 alle 19, Villa Boselli cambierà volto. Le aiuole, i vialetti e gli spazi del parco prenderanno vita con spettacoli, laboratori, animazioni e decine di attività pensate per le famiglie. L’arrivo di Babbo Natale, gli show di magia, le acrobazie e i numeri del Trio Geo, il Christmas Show e la musica dal vivo scandiranno una giornata pensata per far brillare gli occhi dei più piccoli e riportare per un momento indietro nel tempo anche i grandi.

Accanto agli spettacoli, un vero e proprio mondo fatto di creatività, solidarietà e giochi accompagnerà la manifestazione per l’intera giornata: truccabimbi, laboratori, gonfiabili, il trenino itinerante, animatori, mascotte e momenti dedicati alla natura e agli animali. Non mancheranno, inoltre, tante associazioni del territorio con stand informativi, iniziative benefiche e proposte natalizie, a testimonianza di quanto l’evento sia radicato nella vita della comunità.

A rendere il tutto ancora più speciale è il lavoro del Comitato Natale a Villa Boselli, sostenuto da volontari, associazioni e realtà locali che ogni anno scelgono di impiegare tempo ed energie per creare un appuntamento capace di far sognare. Una rete di persone che, lontano dai riflettori, lavora per mesi affinché la manifestazione mantenga quella cura e quella genuinità che l’hanno resa un simbolo per Arma di Taggia.

“Natale a Villa Boselli è molto più di un evento: è un momento che racconta la nostra identità e il nostro modo di essere comunità”, commenta l’assessore al Turismo Barbara Dumarte. “È una festa che parla alle famiglie, ai bambini, ai visitatori che scelgono Taggia per vivere un Natale autentico. Villa Boselli diventa un luogo che accoglie, emoziona e unisce: è questo il vero valore della manifestazione”.

Il villaggio, come da tradizione, offrirà anche una grande pesca a premi a sostegno del Comitato, con oltre trecento premi messi in palio grazie alla collaborazione con le attività locali. Se il tempo farà capricci, la magia non si spegnerà: l’evento sarà semplicemente rinviato a sabato 20 dicembre, per permettere a tutti di godere appieno della giornata più attesa dell’anno.

Il Natale ad Arma di Taggia, ancora una volta, comincerà da Villa Boselli. Un luogo che, per due giorni, diventerà il teatro della meraviglia. Un luogo dove tornare bambini sarà non solo possibile, ma inevitabile.