Sanremo: domenica prossima si recupera la HBrun, la trail benefica rinviata per l'allerta meteo

Si svolgerà domenica prossima la quarta edizione dell’HBrun (heart & brain run), la trail run a scopo benefico nata con l’intento di avvicinare le persone allo sport per contrastare le malattie cardiovascolari e rimandata causa maltempo. Inserita nel calendario manifestazioni dell’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, è una manifestazione non competitiva che cresce di anno in anno: oltre alla 9 km a cui è possibile partecipare anche camminando (con un dislivello di circa 500 m), si aggiunge la 21 km, con un dislivello di circa 1200 m.

La partenza è prevista domenica 14 dicembre alle 8.30 da via Escoffier. Sono ancora disponibili pettorali per la 9 km (la 21 km è sold out). Ci si può iscrivere sul sito wedosport.net oppure sul posto (via Escoffier) sabato 13 dicembre, dalle 15 alle 18, e domenica prima della gara, dalle 7 alle 8. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza al Soccorso Alpino.