Sanremo: l'Ariston ospita un ciclo di appuntamenti dedicati ad Alfredo Moreschi e Libereso Guglielmi

Nell’ambito della Mostra Alfredo e Libereso, Amici per Natura. Intrecci di Vita, la Delegazione FAI di Imperia propone un ciclo di appuntamenti che si aprirà giovedì 11 dicembre alle ore 17.30 con un incontro dedicato alla memoria di due figure straordinarie: Alfredo Moreschi e Libereso Guglielmi. L’iniziativa, dal titolo Tra memoria e gratitudine, intende rendere omaggio a personalità che hanno contribuito in modo decisivo alla diffusione della cultura e alla conoscenza del territorio.

Alfredo Moreschi, uomo di passione e generosità intellettuale, ha saputo avvicinare generazioni di appassionati alla storia locale, trasmettendo curiosità e senso di responsabilità verso il sapere condiviso. Libereso Guglielmi, celebre naturalista e giardiniere, ha invece incantato studenti e cittadini con la sua capacità di raccontare la natura con poesia e rigore scientifico, aprendo nuove prospettive di osservazione e rispetto per l’ambiente. La loro eredità continuerà a vivere nelle attività del FAI e nella comunità che hanno contribuito a formare. All’incontro parteciperanno Maria Carmen Lanteri, Roberta Cento Croce e Maura Muratorio.

Il programma proseguirà venerdì 12 dicembre alle ore 17.30 con un evento speciale: lo scrittore e poeta Marco Innocenti presenterà ai visitatori un extra della mostra con la proiezione del cortometraggio di Ariodante Calvini dedicato a Francesco Biamonti, L’azzurro la notte. Seguirà una conversazione con Silvana Maccario su Alfredo Moreschi come scrittore, autore di giochi di parole e grafico. L’appuntamento si terrà nei locali ex Whisky a Gogo di Via Matteotti 230.

Particolare rilievo avrà il convegno conclusivo di sabato 13 dicembre alle ore 10 presso l’Ariston Roof, dal titolo La città verde, una città possibile. L’incontro, frutto di un lavoro portato avanti da mesi dalla Sezione Sanremo Taggia di Italia Nostra, si propone di approfondire il ruolo fondamentale della gestione arborea nelle aree urbane per la qualità della vita, la mitigazione climatica e la conservazione della biodiversità.

Interverranno esperti di rilievo: Marco Devecchi, docente di “Piante per il progetto di paesaggio” presso l’Università e Politecnico di Torino, che illustrerà l’importanza del patrimonio arboreo e le problematiche di gestione; Gianluca Burchi, dirigente di ricerca del CREA di Pescia, che presenterà le innovazioni per un verde ecosostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici; Mario Frusi, medico referente ISDE di Cuneo, che parlerà dei benefici del verde urbano sulla salute umana. A coordinare sarà l’agronomo Gianni Valenzano, consigliere direttivo di Italia Nostra Sanremo Taggia.

Il convegno offrirà una panoramica completa: dalla pianificazione di parchi e giardini alle nuove specie vegetali più resistenti, dalle tecnologie digitali applicate alla gestione del verde fino alle evidenze scientifiche sui benefici per la salute dei cittadini.

Sarà un’occasione per riflettere su un approccio moderno e consapevole alla gestione del territorio, capace di coniugare sostenibilità, benessere e bellezza.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e rappresentano un’opportunità preziosa per condividere memorie, scoperte e prospettive future, nel segno della cultura e della natura.