Rifiuti: revocato il contributo da 6,5 milioni alla Provincia di Imperia per la frazione verde e organica del Biodigestore

E' arrivato oggi il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con cui è stato ufficialmente revocato il contributo di 6.441.488 di euro alla Provincia di Imperia per il finanziamento della linea destinata al trattamento della frazione verde e organica del biodigestore che sarà realizzato a Taggia in località Colli.

“Questo non intralcia l’esecuzione dei lavori per la costruzione dell’intero impianto che inizieranno nel prossimo mese di gennaio e che seguiranno il cronoprogramma già stabilito - dice il dirigente del settore Ambiente della Provincia Michele Russo - anche se siamo fortemente dispiaciuti del fatto che non siano state accolte le nostre osservazioni ne prendiamo atto. Il contributo in questione era finalizzato esclusivamente alla riduzione della tariffa relativa allo smaltimento e al recupero delle frazioni dell’organico e del verde, una riduzione della tariffa pari a 0,22 euro a tonnellata di rifiuto organico”.