Ventimiglia, centro storico scelto come set per girare una serie televisiva

Ciak si gira a Ventimiglia. Il centro storico è stato scelto come set per alcune riprese cinematografiche per la realizzazione di una serie televisiva prodotta dalla società francese “Kare Production” con la società Netflix come broadcaster.

La società “Kare Production” con sede a Parigi ha chiesto l'autorizzazione e la collaborazione al Comune per poter effettuare riprese cinematografiche in alcune vie del centro storico cittadino, nel periodo compreso tra giovedì 2 maggio e mercoledì 8 maggio, al fine di realizzare una serie televisiva cinematografica denominata “Nero”, che racconterà una storia d’avventura a sfondo storico, ambientata nel XVI secolo.

La Giunta comunale, con una delibera, ha concesso alla società “Kare Production” il nulla osta per realizzare le riprese cinematografiche considerato che potrà portare importanti ricadute sotto l’aspetto economico e promozionale per il settore, commerciale e turistico locale, favorendo altresì anche la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale della città.