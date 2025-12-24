Sanremo: lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero di Poggio

Dopo i lavori già eseguiti nel mese di ottobre, sono proseguite anche in questi giorni le manutenzioni straordinarie nei cimiteri comunali. Gli ultimi interventi hanno riguardato alcuni loculi e la chiesetta presente nel sito di Poggio.

In particolare gli operai hanno provveduto al risanamento degli interni della chiesa, con un rifacimento totale degli intonaci deteriorati dal tempo, mentre nel campo santo sono stati recuperati alcuni loculi collocati nell’area perimetrale del cimitero.

“Prosegue il piano di manutenzione dei sette cimiteri cittadini, compresi quelli frazionali, per intervenire nelle parti danneggiate dal tempo – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – La volontà è infatti quella di offrire un’immagine di decoro e pulizia, oltre a garantire la sicurezza per tutti coloro che si recano in visita ai propri defunti. Prossimamente interverremo anche in altri siti dove, a seguito delle risultanze del monitoraggio effettuate sul territorio e delle segnalazioni degli stessi cittadini, è stata rilevata la necessità di ulteriori lavori di risanamento”.