In uscita il nuovo “Dizionario del Festival di Sanremo” di Eddy Anselmi

Dal 16 gennaio sarà in libreria e negli store digitali Dizionario del Festival di Sanremo – Interpreti, autori, presentatori e conduttori, il nuovo libro di Eddy Anselmi, pubblicato da Coniglio Editore / Suan edizioni.

Dopo diciassette anni, torna in libreria uno dei progetti editoriali più ambiziosi della sua carriera, aggiornato all’attualità e destinato a diventare uno strumento di riferimento per studiosi, appassionati e operatori del settore.

Un’opera monumentale e unica nel suo genere che attraversa 75 edizioni del Festival di Sanremo, dal 1951 al 2025, raccontando 2.828 protagonisti tra interpreti e per la prima volta, autori delle canzoni in gara, conduttori e figure chiave della storia del Festival. Oltre 2.000 canzoni, dati, percorsi artistici, ritorni, esclusioni, trasformazioni e storie personali compongono quello che può essere definito il più completo atlante umano del Festival della Canzone Italiana.

Eddy Anselmi

Il Dizionario del Festival di Sanremo non è soltanto un repertorio enciclopedico, ma un racconto culturale del Paese: Sanremo come specchio degli italiani, dei suoi cambiamenti, del loro rapporto con il lavoro, dei suoi miti popolari, delle sue contraddizioni e delle sue evoluzioni musicali, televisive e di costume.

«Sanremo non è solo un Festival – dichiara Eddy Anselmi – ma l’album di famiglia dell’Italia. Raccontarne i protagonisti significa raccontare chi siamo stati, chi siamo e chi potremmo diventare».