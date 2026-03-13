Vallecrosia, gli abitanti di via San Rocco: "L'isola ecologica con paratia impedisce la visuale e copre i parcheggi per le moto" (Foto)

"Sacrificati gli unici parcheggi riservati alle moto per posizionare la nuova paratia bianca che delimita l'isola ecologica. Una struttura che, inoltre, impedisce la visuale a chi esce dai garage dei condomini, oltre venti posti auto, creando così una situazione di pericolo quando ci si immette sulla via. Nonostante la presenza di uno specchio si sono già rischiati diversi incidenti da quando è stata posizionata". Lo segnalano alcuni abitanti di via San Rocco a Vallecrosia in seguito al posizionamento di una paratia bianca accanto alla già esistente isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Una decisione dell'Amministrazione comunale che ha creato diversi disagi, in particolar modo, ai cittadini che vivono nei condomini vicino all'isola ecologica. "La paratia, fissata sul muro condominiale, ha coperto, di fatto, i tre parcheggi per le moto e ora non si sa più dove poterle parcheggiare" - sottolineano i cittadini che abitano in via San Rocco 16 - "Non avendo alternative vengono lasciate sul piastrellato, senza ostruire l'ingresso, rischiando comunque di prendere multe, come è già successo, e non è giusto visto che prima c'erano".

"Inoltre, è stato cancellato anche il passaggio pedonale che dal muro condominiale conduceva verso le strisce pedonali" - lamentano gli abitanti - "Ora le persone, per conferire i rifiuti o fare commissioni, si fermano con la macchina proprio davanti al passo carraio del condominio bloccando così il passaggio".