Confcommercio Sanremo soddisfatta del calendario Estate 2026: oltre 300 eventi per turismo e città viva in Liguria

L’Amministrazione comunale ha presentato ufficialmente il calendario degli eventi dell’Estate 2026, confermando un programma ricco e articolato che ha raccolto la soddisfazione di Confcommercio Sanremo. Alla conferenza stampa hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e dei principali soggetti coinvolti nella promozione turistica della città, tra cui anche Federalberghi Sanremo. Tra i presenti, per Confcommercio Sanremo, il presidente Andrea Di Baldassare, insieme a Matteo Paracchini in rappresentanza di Federalberghi Sanremo.

Secondo quanto sottolineato dai rappresentanti delle due associazioni: “Il calendario estivo propone oltre 300 eventi, distribuiti nell’arco della stagione e nei diversi quartieri della città, con un’offerta ampia e diversificata pensata per soddisfare tutte le tipologie di visitatori: famiglie, giovani, appassionati di musica, cultura, sport ed enogastronomia, senza dimenticare i residenti, che potranno beneficiare di un programma ricco e continuativo.”

Particolare attenzione viene posta alla distribuzione degli appuntamenti sul territorio cittadino, con l’obiettivo di valorizzare ogni area di Sanremo e garantire una ricaduta diffusa in termini turistici ed economici. Confcommercio Sanremo e Federalberghi Sanremo ribadiscono inoltre la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale e con tutti gli attori del territorio: “Affinché il programma estivo possa tradursi in un’opportunità concreta di crescita, promozione e sviluppo per la città”.