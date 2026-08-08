Ospedaletti, tutto esaurito per "Auditorium... in Jazz": un tributo a Miles Davis da applausi (Foto)

È stato un successo oltre le aspettative quello registrato giovedì 6 agosto all'Auditorium Comunale di Ospedaletti, che ha fatto segnare il tutto esaurito in occasione di "AUDITORIUM... IN JAZZ", il doppio concerto dedicato al centenario della nascita di Miles Davis e curato dall'Associazione Culturale Ars Longa. Una serata pensata per celebrare uno dei più grandi protagonisti della storia del jazz, capace di trasformarsi in una vera festa di musica, emozioni e condivisione. Il pubblico ha risposto con entusiasmo all'appuntamento, riempiendo la sala e accompagnando con attenzione e calore le esibizioni dei musicisti.

Ad aprire la serata sono stati gli Eufonika 4tet, formazione composta da Simone Giacon al sax alto, Lorenzo Herrnhut Girola alla chitarra, Mauro Demoro al contrabbasso e Simone Giuffra alla batteria. Il quartetto ha proposto una lettura intensa e rispettosa del repertorio di Davis, ricreando le atmosfere più liriche e sognanti della sua musica. Brani come "All Blues", "So What", "Tune Up" e "Four" hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso la poesia sonora del grande trombettista americano. Una prova caratterizzata da sensibilità e intensità, affidata a quattro musicisti del territorio.

La seconda parte della serata ha invece lasciato spazio all'energia della "Pig Band", la big band del Dianese composta da venti elementi. L'Auditorium si è così acceso con una scaletta capace di attraversare epoche e linguaggi differenti, dagli standard della tradizione americana fino agli arrangiamenti più moderni. Tra i brani proposti anche "I've Got You Under My Skin", "Cantaloupe Island" e "The Chicken", in un'esibizione che ha messo in evidenza l'affiatamento della formazione. Una dimostrazione concreta di come il jazz continui a essere un linguaggio vivo, capace di mettere in dialogo generazioni, stili e sensibilità diverse.

Il ringraziamento più sentito da parte dell'organizzazione è rivolto al pubblico di Ospedaletti e dell'intera Riviera, che ha risposto in maniera straordinaria all'appuntamento. "Avete risposto con entusiasmo, riempiendo l'Auditorium e partecipando con calore e attenzione. Vedere la sala gremita per celebrare un gigante come Miles Davis, ad ingresso libero, è la conferma che la cultura e la musica di qualità hanno ancora un posto centrale nella nostra comunità". Un'affluenza che rappresenta anche un importante segnale per la programmazione culturale cittadina e per la possibilità di proporre appuntamenti musicali di qualità accessibili a tutti.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al Comune di Ospedaletti, alla direttrice artistica Amelia Tosca Cimiotti e a tutti i volontari dell'Associazione Culturale Ars Longa, impegnati nell'organizzazione e nella cura dei diversi aspetti della serata. Un plauso particolare è andato inoltre alla ditta Nada Mas di Marco Moraglia, che ha curato l'aspetto tecnico relativo ad audio e luci, contribuendo alla riuscita dello spettacolo e alla qualità delle esibizioni. Il risultato è stato quello di una serata costruita attraverso la collaborazione di artisti, organizzatori, tecnici e volontari.

Celebrare il centenario di Miles Davis, dunque, non è stato soltanto un modo per guardare al passato e ricordare un gigante della musica del Novecento. Il concerto ha rappresentato anche l'occasione per ribadire la forza di un genere che continua a rinnovarsi e a parlare al pubblico. Ricerca, coraggio e improvvisazione sono stati gli elementi che hanno caratterizzato la straordinaria carriera di Davis e che ancora oggi rappresentano l'essenza del jazz. Un messaggio particolarmente significativo in una serata nella quale musicisti di generazioni e formazioni diverse si sono alternati sul palco dell'Auditorium.

L'Associazione Culturale Ars Longa conferma così il proprio impegno nel proporre a Ospedaletti eventi di qualità, valorizzando al tempo stesso i talenti del territorio e creando occasioni di incontro attraverso la musica. Il tutto esaurito registrato per "AUDITORIUM... IN JAZZ" rappresenta un incoraggiamento a proseguire su questa strada. La serata dedicata ai 100 anni di Miles Davis si è conclusa tra gli applausi, lasciando al pubblico non soltanto il ricordo di un grande artista, ma anche la conferma di quanto la musica dal vivo possa ancora essere capace di aggregare e coinvolgere.