Ceriana, grande successo per la cena dell'Association Martini Humanitaire: raccolti 4.490 euro per i bambini di Madame Marie (Foto)

È stata una serata di solidarietà, convivialità e grande partecipazione quella organizzata ieri a Ceriana dall'Association Martini Humanitaire. La tradizionale cena di beneficenza, ospitata nei locali del Sottopiazza messi a disposizione dal Comune, ha visto la presenza di 85 partecipanti, ai quali si è aggiunto il personale impegnato in cucina e in sala. Un appuntamento che, anno dopo anno, rappresenta uno dei momenti più importanti dell'attività dell'associazione guidata da Daniele Martini, da sempre impegnata nel sostegno di progetti umanitari dedicati in particolare all'infanzia. Anche questa volta la risposta della comunità è stata concreta e significativa.

Il dato più importante della serata riguarda il risultato della raccolta: l'incasso complessivo è stato di 4.490 euro, una cifra resa possibile dalla generosità delle persone che hanno scelto di partecipare alla cena e sostenere la causa dell'associazione. Un risultato particolarmente significativo se si considera che le spese complessive sono state contenute in 1.190 euro, anche grazie alla collaborazione di alcune realtà del territorio. Tra queste, un ruolo importante è stato svolto dal manager del supermercato Carrefour del Parco Commerciale di Taggia, che anche in questa occasione ha garantito all'associazione un trattamento di favore, contribuendo a ridurre i costi necessari per organizzare la serata.

Il bilancio finale parla quindi di 3.300 euro di utile, che saranno destinati alle attività umanitarie portate avanti dall'Association Martini Humanitaire. L'obiettivo resta quello di sostenere la scolarizzazione dei bambini seguiti da Madame Marie, fondatrice dell'orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, nella Repubblica di Guinea. Un impegno che l'associazione porta avanti da tempo e che punta a garantire ai piccoli ospiti della struttura la possibilità di frequentare la scuola e costruire un percorso di crescita e di autonomia. La cifra raccolta rappresenta quindi un aiuto concreto per dare continuità a questo progetto.

"Sono particolarmente contento del risultato ottenuto – ha detto l'organizzatore Daniele Martini –, soprattutto perché le persone che partecipano sposano effettivamente la nostra causa". Una frase che sintetizza lo spirito della serata e il valore della partecipazione registrata a Ceriana. Non si è trattato infatti soltanto di una cena, ma di un momento nel quale la comunità ha scelto ancora una volta di affiancare concretamente l'associazione nel suo impegno. La presenza di 85 commensali e il risultato economico raggiunto confermano la sensibilità dimostrata nei confronti di un progetto rivolto a bambini che vivono una situazione di particolare difficoltà.

La serata era stata preparata con particolare attenzione anche sotto il profilo gastronomico, con un menù pensato per accompagnare i partecipanti in una serata all'insegna della tradizione e della convivialità. Dopo una selezione di antipasti tipici, sono stati serviti i ravioli alle erbette con ragù di carne, quindi il reale di bovino scottona cotto al forno con una lenta cottura a bassa temperatura per 12 ore, accompagnato da peperonata e patate al forno. A chiudere la cena è stato il gelato del pasticcere, con vini bianchi e rossi a completare il menù. Un lavoro reso possibile dall'impegno dei volontari e del personale di cucina e di sala.

Il risultato raggiunto a Ceriana assume quindi un significato che va oltre il semplice bilancio di una serata. 3.300 euro di utile significano infatti nuove risorse da mettere a disposizione dei bambini sostenuti dall'associazione e del progetto portato avanti in Guinea. L'Association Martini Humanitaire conferma così la propria volontà di proseguire nel percorso intrapreso, contando sulla partecipazione e sulla generosità di quanti, attraverso iniziative come quella di ieri sera, scelgono di trasformare una serata insieme in un aiuto concreto. Un risultato che premia ancora una volta l'impegno dei volontari e la fiducia di chi sostiene la causa.