Musica, risate e grandi ospiti: ecco dove andare sabato e domenica in provincia di Imperia

Il ponte di Ferragosto si avvicina e il ponente ligure risponde con uno dei weekend più densi della stagione. A Sanremo i riflettori sono puntati sul Piña Festival, che per sabato e domenica anima Piazza San Costanzo, Villa Ormond e il Mandala Club con quattro giorni di musica elettronica, arte e socialità firmati dall'associazione culturale Sanremo Adventures II: un contenitore ormai arrivato alla sesta edizione che porta il popolo della notte a passeggiare tra centro storico e spiaggia. Sempre in città, ma con un registro completamente diverso, sabato sera Pian di Nave si accende per One Night Summer Hits, il concerto che riunisce sul palco Bianca Atzei, Senza Cri e Antonia, mentre domenica lo stesso palcoscenico cambia pelle e si trasforma in un salotto di risate con lo spettacolo cabaret di Roberto Lipari, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone di Sanremo Estate.

A Imperia, la rassegna Incontri a Imperia curata da Lucia Scajola porta sulla Banchina Aicardi due protagonisti dell'informazione e della cultura italiana: sabato tocca a Paolo Mieli, che proverà a leggere in anteprima gli scenari della politica interna e internazionale in vista dell'autunno; domenica sarà invece Aldo Cazzullo a raccontare il suo San Francesco, viaggio umano e storico tratto dal libro Francesco, il primo italiano.

Il centro storico di Ventimiglia torna indietro nel tempo per il 51° Agosto Medievale: sabato sera va in scena la Notte delle Perseidi, con la taverna A Vurpaira, il mercato a tema e le rievocazioni in abito storico curate dai Sestieri cittadini, mentre in Biblioteca Civica Aprosiana si potranno visitare in orario serale il Fondo Antico e la mostra dedicata alla Scanderbeide di Margherita Sarrocchi. Domenica il programma prosegue con la Disfida de li Gozzi lungo la Passeggiata Cavalotti e con la Notte del Corsaro Nero, tra corporazioni e botteghe erranti nei vicoli del borgo.

Nell'entroterra, ad Apricale, prosegue fino al 15 agosto Al gran ballo di Venere, lo spettacolo di teatro immersivo firmato da Emanuele Conte per il Teatro della Tosse, che da oltre trent'anni trasforma vicoli e piazzette del borgo in un palcoscenico diffuso: un appuntamento fisso dell'estate imperiese, capace ogni sera di richiamare pubblico da tutta la Riviera.

A Diano Marina, domenica, spazio alla comicità con il Diano Comic Show: sul Molo delle Tartarughe si alterneranno Marco Vasumi e Giancarlo Kalabrugovic, quest'ultimo noto al grande pubblico per i personaggi portati a Zelig, in una serata di sketch e monologhi a ingresso libero.

Non manca infine il jazz, protagonista trasversale del weekend. A Bajardo il Festival Jazz giunge al gran finale della sua quarta edizione con Giampaolo Casati che rende omaggio a Miles Davis, accompagnato da un quartetto di giovani musicisti nel Giardino del Tiglio. A Cosio d'Arroscia, tra vie e piazze del paese, prosegue Situazioni in Jazz Festival, terza edizione di un festival diffuso fatto di jam session, workshop e palchi aperti a strumentisti e curiosi. E a San Bartolomeo al Mare, in Piazza Rovere, l'undicesima edizione del Rovere Jazz Festival propone sabato il Pink Nose Project di Maurizio Rosa e domenica il gran chiusura con Lou Marini & The Italian Grooves, formazione che intreccia jazz, soul e funk.

Il weekend, come da tradizione agostana, è anche tempo di sagre e serate gastronomiche. A San Bartolomeo al Mare prosegue la Festa del Popolo organizzata da Rifondazione Comunista, con cucina, bar e musica dal vivo entrambe le sere. A Chiusanico la Cena a mille stelle propone ravioli, capriolo, brandacujun e carne alla brace accompagnati dall'orchestra Mike e i Simpatici, mentre a Cipressa la Torre Gallinaro ospita BeerBacco, serata gastronomica con musica. A Dolceacqua il Carnevale Estivo anima Piazza Mauro con i Dusagioti, a Seborga la Sagra delle cozze propone piatti tipici seborghini e baby dance per i più piccoli, mentre a Riva Ligure in Piazza Ughetto va in scena lo street food abbinato al Drum Cento Festival. A Bordighera i Giardini Lowe ospitano Giardini in Love, tre serate danzanti e gastronomiche che sabato vedono protagonista lo showman Gianni Rossi e domenica l'orchestra Rita e gli Evergreen; a Santo Stefano al Mare, infine, sabato il lungomare D'Albertis si anima con il Festival dei Bar, mentre domenica la Festa Patronale porta in paese la fiera mattutina, la Santa Messa con processione serale e, alle 22.45, lo spettacolo pirotecnico.

Concerti, musica classica e spettacoli in giro per la provincia

Sul fronte dei concerti la provincia offre un ventaglio che spazia dal revival al tributo. A Ospedaletti il Piazzale al Mare propone sabato Amalo, tributo a Renato Zero, e domenica musica e ballo con l'orchestra Mariella Group. A Taggia Arma il weekend è scandito da tre appuntamenti: sabato l'Anfiteatro del Castello ospita Domum Redire, opera collettiva del Teatro del Banchéro nata dai ricordi degli stessi attori; domenica il Sagrato della Basilica della Madonna Miracolosa accoglie l'Open Orchestra con un repertorio pop, mentre in Piazza Tiziano Chierotti si esibisce I Nuovi Soldi, tribute band dedicata a Lucio Battisti. A Perinaldo sabato risuona il concerto Tre Cori, organizzato dall'Associazione Musicale Troubar Clair per i quarant'anni dalla fondazione. A Badalucco la Serata Blues con la Treves Blues Band scalda Piazza Marconi sabato, mentre domenica lo stesso paese ospita, al Giardin du Prevostu, la commedia dialettale Aspettandu Ciccià.

Domenica il calendario dei concerti si arricchisce ulteriormente: a Ventimiglia il Belvedere Resentello ospita il gruppo rock Mercenari, mentre sabato lì era andata in scena una discoteca revival con Oasi Latina. A San Lorenzo al Mare il gruppo Alibi rende omaggio a Vasco Rossi in Piazza Vittorio Emanuele, e a Diano Marina, nell'ambito della rassegna Per le vie del Borgo, il Coro Mongioje si esibisce diretto da Ezio Vergoli nella chiesa di San Nicola da Tolentino a Diano Gorleri, raggiungibile con navetta gratuita.

Per gli amanti della musica classica e da camera, due gli appuntamenti di rilievo: a Cervo il Festival Internazionale di Musica da Camera, giunto alla 63ª edizione, propone domenica il concerto di Alessandro Santacaterina tra chitarra battente, lap steel guitar e live electronics nell'Area Naturalistica del Parco del Ciapà; a Dolcedo, sempre domenica, il Quartetto Cherubini si esibisce nella Piazzetta della Chiesa Parrocchiale di San Tommaso per la rassegna Per le vie del Borgo.

Non manca il teatro, con Bordighera che propone entrambe le sere lo spettacolo itinerante Passaggi Illustri – Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita, ideato da Fulvia Roggero e Silvia Villa, con partenza da Piazza del Popolo nella città alta; a Sanremo sabato la rassegna Nini Sappia porta in Piazza San Siro la commedia dialettale Quella Bonanima, messa in scena dalla Compagnia La Torretta di Savona; a Riva Ligure domenica va in scena U meigu di mati, commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo; a Dolceacqua domenica il Castello dei Doria ospita Un Tango di Parole, spettacolo teatral-musicale con bandoneon, ballerini e voci recitanti.

Tra gli intrattenimenti vari, Bordighera propone anche Liguria Vinile, mostra mercato dedicata al disco in vinile con espositori da tutta Italia, e domenica sera Una serata con Charms ai Giardini Winter. A Bajardo domenica prende il via Antica... mente, la diciannovesima Festa della Lavanda e delle essenze di montagna, con mercatino e animazioni per le vie del paese. A Montegrosso Pian Latte la Festa delle Navette ricorda la tradizione della pastorizia estiva verso l'alpeggio di Upega, tra Messa, pranzo campestre e convivialità. A Pietrabruna domenica la seconda edizione di OltreLaRiva porta in Piazza della Repubblica il rock and roll degli Sheldon & the Rollin'Cats. A Seborga, infine, la Onorata Milonga Festival trasforma Piazza Martiri Patrioti in una notte dedicata al tango, tra poesia, mostra fotografica e il concerto del Duo Acosta.

Il weekend si chiude all'insegna dei più piccoli: a Rezzo, in frazione Lavina, domenica va in scena la Festa dei Bambini, giornata gratuita con pesca no-kill, caccia al tesoro tra i vicoli, yoga per bambini al mattino e, nel pomeriggio, giochi tradizionali come il Lavin-Oca, il Saccomatto e il brivido del ponte sospeso sul torrente, fino all'animazione GiocoCirco con il gioco del telo gigante a mongolfiera.

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