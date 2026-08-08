Ceriana torna a sognare tra le stelle: lunedì 10 agosto il Borgo dei Desideri tra visite, degustazioni e astronomia

Torna a Ceriana l'appuntamento con "Il Borgo dei Desideri", la serata dedicata alla notte di San Lorenzo che unisce il fascino delle stelle cadenti alla suggestione di uno dei Borghi più belli d'Italia. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Ceriana nell'ambito del programma nazionale "I Borghi più belli d'Italia", è in programma lunedì 10 agosto e accompagnerà residenti e visitatori fino a tarda sera. Una giornata pensata per vivere il borgo attraverso le sue tradizioni, i suoi luoghi storici e, naturalmente, con lo sguardo rivolto verso il cielo. Il programma prenderà il via nel pomeriggio, per poi proseguire con un momento conviviale e con l'attesa osservazione delle stelle cadenti.

Si comincia alle 17.00 con la visita accompagnata al borgo e ai suoi oratori, un'occasione per scoprire il patrimonio storico e religioso di Ceriana attraverso un percorso guidato. Alle 19.00 spazio invece all'aperitivo sotto le stelle, in programma in piazzetta Raffaele Doria, con una degustazione di prodotti locali accompagnati dal tradizionale Moscatello di Taggia. Un momento dedicato ai sapori del territorio prima dell'appuntamento serale con l'astronomia. La serata entrerà nel vivo alle 21.30, con l'introduzione affidata al professor Angelo Lupi, che accompagnerà il pubblico attraverso il tema della notte di San Lorenzo. "Gli occhi rivolti al cielo in una notte magica, quando i sogni si avverano" sarà il filo conduttore dell'intervento.

Alle 21.45 sarà quindi proposta una guida all'osservazione del cielo estivo e delle stelle cadenti, per aiutare i partecipanti a riconoscere le principali caratteristiche della volta celeste e a godere al meglio dello spettacolo della notte. Alle 22.00 inizieranno le osservazioni astronomiche, curate dal Gruppo Astrofili Ceriana, che rappresentano uno dei momenti centrali dell'iniziativa. L'appuntamento si svolgerà nello spazio antistante le scuole, in via San Salvatore 11, facilmente raggiungibile a piedi da piazza Marconi oppure percorrendo via Raffaele Doria. Sarà dunque possibile concludere la serata con gli occhi rivolti al cielo, alla ricerca delle scie luminose delle Perseidi e affidando, come vuole la tradizione, un desiderio a una stella cadente.

"Il Borgo dei Desideri" si inserisce così nel calendario nazionale promosso da "I Borghi più belli d'Italia", valorizzando ancora una volta Ceriana attraverso un appuntamento capace di mettere insieme cultura, enogastronomia e osservazione del cielo. Una serata pensata per il pubblico di tutte le età, nel cuore del borgo, dove la magia della notte di San Lorenzo incontrerà la bellezza del territorio. L'invito è quindi a raggiungere Ceriana già dal pomeriggio, per partecipare alle diverse iniziative previste dal programma e vivere l'evento dall'inizio alla conclusione. L'appuntamento con le stelle è fissato per lunedì 10 agosto, con il cielo estivo pronto a fare da cornice a una delle notti più attese dell'estate.