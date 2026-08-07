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Eventi | 07 agosto 2026, 15:39

Tuffo negli anni '90 e 2000, '883 Experience' sbarca a Ventimiglia (Foto)

Spettacolo dal vivo al Belvedere Resentello

Tuffo negli anni '90 e 2000, '883 Experience' sbarca a Ventimiglia (Foto)

883 Experience sbarca a Ventimiglia. Il giorno di Ferragosto, il 15 agosto, alle 21.30 al Belvedere Resentello farà tappa il celebre spettacolo dal vivo e tour ufficiale dei Time Out, la band tributo a Max Pezzali e agli 883 attiva da quasi vent'anni.

Cittadini e turisti potranno, perciò, ascoltare e cantare, in un unico coro, tutti i successi della band che ha fatto ballare un'intera generazione.

Lo show live sotto le stelle ripercorrerà i grandi successi degli anni '90 e 2000, dagli esordi con Mauro Repetto fino ai brani solisti.

 

Elisa Colli

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