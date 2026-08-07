Eventi autentici liguri: nel secondo fine settimana di agosto appuntamenti anche a Buggio, Ventimiglia e Santo Stefano al Mare

Questo fine settimana offre molti eventi sostenuti da Regione Liguria. Nel genovesato a Campo Ligure l'8 agosto è in programma il concerto a lume di candela tra le vie del borgo: un'occasione per ascoltare musica dal vivo in un'atmosfera suggestiva e intima.
Nell'imperiese, a Buggio (frazione del Comune di Pigna), il 12 agosto si festeggia il Gran Pistau, una sagra dedicata alla tipica zuppa di grano pestato della tradizione contadina. A Ventimiglia prosegue l’Agosto Medievale fino al 10 con rievocazioni storiche, sbandieratori e cortei in abiti d'epoca. Infine, a Santo Stefano al Mare, ogni lunedì fino al 24 agosto prosegue Lunedì Bimbi, con giochi, laboratori e spettacoli per i più piccoli.
“Siamo entrati nel vivo della stagione estiva con un fine settimana ricchissimo di appuntamenti diffusi in tutta la regione – dichiara l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - proponiamo un calendario con ben 206 eventi distribuiti in ogni mese dell'anno”.